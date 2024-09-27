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Законодательство РК

Как защитить свои персональные данные, право на изображение и личную тайну

Как защитить личную тайну, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 16:49 Фото: акимат Алматы
Что делать, если в социальных сетях и мессенджерах выложили информацию о вас, но без вашего согласия? Например, кто-то из "бывших" – ваше изображение (не обязательно интим, просто совместное фото). Или деловые конкуренты опубликовали фрагменты из деликатной переписки. Разбирался Zakon.kz.

Что следует знать в первую очередь? Ваши неимущественные права – право на охрану тайны личной жизни и право на собственное изображение – защищены законодательно. Причем пострадавший может постоять за себя (в буквальном смысле) как самостоятельно, подав иск в суд с целью пресечения действий, нарушающих права, и компенсации морального вреда, так и в уголовном порядке, обратившись с заявлением в полицию.

Однако это лишь опция, а в ходе защиты возникнет много вопросов, связанных с законодательным урегулированием в РК этой проблемы. О том и поговорим.

В Гражданском кодексе праву на охрану тайны личной жизни и праву на собственное изображение посвящены, соответственно, статьи 144 и 145 ГК. Собственно, в статье 144 ГК и дается определение того, что подразумевает понятие личной тайны:

"Гражданин имеет право на охрану тайны личной жизни, в том числе тайны переписки, телефонных переговоров, дневников, заметок, записок, интимной жизни, усыновления, рождения, адвокатской тайны, тайны медицинского работника, банковских вкладов и иной охраняемой законами РК тайны".

Список, то есть, не исчерпывающий: его можно продолжить, скажем, нотариальной тайной, тайной завещания, тайной исповеди, защитой персональных данных и т.д. Насколько велико это самое "т.д."? Все зависит от самого человека: что он считает своим личным делом и чем он ни с кем не хотел бы делиться.

Такой вывод можно сделать, в частности, из официального документа: научно-практического комментария к Конституции РК. А именно, относительно пункта 1 статьи 18 Конституции говорится, помимо всего прочего, следующее:

"Под личной тайной понимается право индивида определять свое поведение в обществе, самостоятельно регулировать режим информации и требовать от иных лиц соблюдения этих прав".

Что это значит? Например, сведения о профессии некоего человека могут считаться как общедоступными персональными данными, так и персональными данными ограниченного доступа. Зависит от того, как сам человек к ним относится, а также других обстоятельств. К слову, в самом Законе РК "О персональных данных и их защите" соответствующих перечней нет. Но есть ответ министра МВД РК на запрос, где разграничение официально конкретизируется.

Предположим, некий врач написал в СМИ научно-популярную статью и подписался: ФИО, хирург. Такие данные будут считаться общедоступными, "доступ к которым является свободным с согласия субъекта". Но если такое согласие человек не давал, то по умолчанию "установочные данные лица (фамилия, имя, отчество, год, дата рождения, национальность), сведения о месте жительства (место регистрации), индивидуальном идентификационном номере (ИИН), документах, удостоверяющих личность (номер) и другие сведения" являются персональными данными ограниченного доступа.

И если человек считает нужным не афишировать свою профессию (работает, например, нянечкой или сантехником, притом, что по образованию инженер-строитель), эти "другие сведения" он вправе считать своей личной тайной, охраняемой законом. А значит, таким же образом к этой информации следует относиться и всем остальным. И не распространять ее.

За нарушение этого права, а равно права на собственное изображение (когда без согласия лица публикуют, пардон за каламбур, его лицо) гражданин вправе подать иск в суд, в соответствии с пунктом 1 статьи 9 ГК требуя пресечения действий, нарушающих право. А также потребовать возмещения морального вреда (согласно статьи 141, 951 и 952 ГК).

Но есть и исключения. Согласно Закону РК "О масс-медиа" (пункт 2 статьи 14), "при подготовке, опубликовании, воспроизведении и распространении продукции масс-медиа не требуется согласие изображаемого лица в следующих случаях:

  1. если данное лицо присутствует или участвует в зрелищных культурно-массовых, социально значимых в области культуры, спортивно-массовых мероприятиях, мирных собраниях и иных публичных мероприятиях;
  2. если распространяемая информация содержит изображение лица и сведения, связанные со служебной и (или) публичной деятельностью такого лица, а также опубликована самим лицом, его законным представителем или уполномоченным лицом в источниках, доступ к которым не ограничен;
  3. если использование изображаемого лица осуществляется в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения".

Нетрудно оценить, что такие вот "исключения" охватывают собой многие случаи жизни. Иные (помимо мирных собраний) публичные мероприятия, как следует из статьи 1 Закона РК "О порядке организации и проведения мирных собраний в РК" – это демонстрации, митинги, пикетирования, шествия. Как следует из содержания подпунктов статьи 1, публичное мероприятие – это публичное обсуждение гражданами РК общественно значимых вопросов и выражение мнения по ним посредством:

  • совместного присутствия для обсуждения вопросов в определенном месте и определенное время – собрание;
  • совместного присутствия для выражения мнения, с использованием наглядной агитации или без таковой – митинг;
  • прохождения одного или группы граждан по определенному маршруту – шествие;
  • передвижения одного или группы граждан по определенному маршруту с использованием ТС – демонстрация;
  • присутствием одного гражданина в определенном месте в определенное время с целью публичного выражения мнения – пикетирование.

Из чего следует, что, скажем, акция с распродажей в торговом центре, несмотря на значительную публику, ее посетившую, публичным мероприятием не является. А значит, делать фото и видео посетителей можно лишь с их согласия. Как, кстати, и продавцов. Как говорится в ответе Министра информации и коммуникаций (преемником которого сейчас является МИОР, так что документ действующий).

"Гражданская служба – профессиональная деятельность гражданских служащих по исполнению должностных полномочий, направленная на реализацию задач и функций казенных предприятий, государственных учреждений, осуществление технического обслуживания и обеспечение функционирования государственных органов. Таким образом, трудовая деятельность работников коммерческих организаций не будет являться службой".

Не является службой и предпринимательская деятельность бизнесменов, нанявших персонал. Следовательно, на продавцов и других коммерсантов на распространяется практика, в соответствии с которой журналисты могут без разрешения публиковать "изображения лица и сведения, связанные со служебной и (или) публичной деятельностью".

Все это надо учитывать как тем, в отношении кого нарушили privacy, так и тем, кто нарушил. Но важно еще вот что. Хорошо, если посягнувший на ваши личные тайны известен. Можно подать в суд. Если же имя и адрес ответчика неизвестны, то возникнут, мягко говоря, затруднения. Но есть выход.

В Уголовном кодексе имеются статьи 147 и 148, предусматривающие наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни и тайны переписки. К изображению, кстати, это не относится. (А в КоАП есть также статья 79 "Нарушение законодательства РК о персональных данных и их защите".)

И если распространение (или хотя бы даже сбор) сведений, составляющих личную тайну, причинило существенный вред гражданину, он может обратиться за защитой к государству для наказания нарушителя. А в некоторых случаях даже заявление в полицию подавать не нужно.

Так, распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения иных персональных данных, относится к делам публичного обвинения и преследования, согласно статье 32 УПК. То есть правоохранительные органы сами возбудят дело. А суд посадит виновного на срок от 3 до 6 лет.

Помимо строгого наказания это хорошо еще и тем, что в процессе расследования (например, неизвестные взломали базу данных) следователи найдут преступников, залезших в ваши личные тайны. Самому частному лицу это непросто сделать. И тогда, узнав имя и адрес ответчиков, пострадавшие смогут подать сопутствующий гражданский иск в уголовном процессе. И вдобавок к штрафу или тюремному сроку для соглядатаев получить от них еще и моральную компенсацию.

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