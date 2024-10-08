Сколько надо платить за отдых на природе в национальных парках и других ООПТ с 14 октября 2024 года

С 14 октября 2024 года изменятся правила оплаты за посещение национальных парков и других особо охраняемых территорий. Изменения затронут всех горожан, любящих отдыхать на природе, ведь близ крупных городов практически все подходящие локации расположены на землях ООПТ, напоминает Zakon.kz.

После того, как законодательными поправками от 8 июля 2024 года была отменена плата за пользование особо охраняемыми природными территориями (исключены статьи 589-592 НК), в этом вопросе наблюдается некоторая неразбериха. На одних постах пропуска в государственные национальные природные парки (ГНПП, самый распространенный вид ООПТ) берут по 200 тенге с человека, на других, как и раньше, – по 500+. О том, сколько взимать требуется по закону, толком не знают, похоже, сами работники нацпарков. Но обещают, что ясность наступит с 14 октября, когда вступят в силу новые правила. Однако и цена посещения при этом якобы значительно вырастет.

Так ли это? Будем разбираться.

Итак, что же произойдет 14 октября? Будет введен в действие приказ Министра экологии и природных ресурсов РК от 30 сентября 2024 года о внесении изменений другой в приказ – "Об утверждении Правил посещения особо охраняемых природных территорий физическими лицами".

По существу, изменений всего два. Первое – простое и благое – обозначено в пункте 7 Правил: оплата отныне не будет взиматься с пенсионеров, ветеранов, дошкольников и лиц с инвалидностью. А вот о втором изменении – которое поднимет оплату для всех остальных физлиц – также коротко сказать не получится.

Ранее посетитель нацпарка платил по единому чеку, но на самом деле сумма складывалась из двух слагаемых: платы за пользование ООПТ, которая шла в государственный бюджет, а также платы за услуги ООПТ, пополнявших средства самого природоохранного учреждения.

Не следует путать эти две платы. Например, в 2023 году человек отдавал 545 тенге, из которых 345 тенге составляла плата за пользование ООПТ (0,1 МРП), а еще 200 тенге – услуги нацпарка.

Затем, в 2024 году, как уже говорилось, плату за пользование ООПТ упразднили. Но только ее! И это отнюдь не значит, что теперь вход в ООПТ свободный. Оплата за услуги ООПТ сохранена. Вопрос в том, сколько за что нацпарки могут взимать в качестве услуг.

В Законе РК "Об особо охраняемых природных территориях" существует статья 38, где говорится о том, из чего ООПТ могут формировать доходную часть своих бюджетов. В их числе есть пп. 1 пункта 1 и "оказание разного рода услуг посетителям".

В данный момент действуют тарифы за услуги, предоставляемые ООПТ, утвержденные приказом председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 декабря 2020 года. Причем, заметим, тарифы не единые, а утверждены для каждого республиканского ООПТ в отдельности.

Вышеупомянутые 200 тенге, согласно этому документу – ничто иное как "услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий для физических лиц из расчета на одного человека в день" (это для ГНПП "Иле-Алатау"; для других ООПТ – суммы иные).

Казалось бы, все просто. Раньше посетители нацпарков осуществляли две платы, теперь – одну. Сумма меньше, но на порядок взимания это не должно оказать влияния. Так откуда неразбериха?

Не документ об оплате, но... анахронизм

Чтобы ответить на этот вопрос, процитируем вышеупомянутый пункт 7 пока еще (до 14 октября) действующей редакции правил посещения ООПТ:

"Основанием для посещения территории природоохранного учреждения является наличие у посетителя подтверждающего документа об оплате за пользование ООПТ в научных, эколого-просветительных, туристских, рекреационных и ограниченно-хозяйственных целях, в соответствии с налоговым законодательством РК".

Подчеркиваем – это действующее де-юре правило. Но при этом еще 08.07.2024 плата за пользование ООПТ из налогового законодательства была исключена. А значит, в настоящий момент "документ об оплате за пользование ООПТ… в соответствии с налоговым законодательством" – это анахронизм.

Отсюда и непонимание даже у самих работников нацпарков, сколько же должны платить посетители.

Уполномоченный орган сам это осознает, потому 30 сентября 2024 года и внес изменения в правила. Поправками убраны все ставшие бессмысленными указания на плату за пользование ООПТ и отсылки на исключенные статьи Налогового кодекса.

Вот новая редакция пункта 7, которая вступит в силу 14 октября 2024 года:

"Основанием для посещения территории ООПТ является наличие у посетителя подтверждающего документа об оплате услуг, предоставляемых природоохранными учреждениями. Предоставление подтверждающего документа об оплате услуг с пенсионеров, лиц с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранов труда и детей дошкольного возраста не требуется".

Тем самым новый документ об оплате будет включать только услуги нацпарка, а значит – соответствовать законодательству. И ООПТ смогут внятно и легально сформулировать новую цену за посещение. Осталось лишь выяснить, вырастет ли она.

Не зарекайся от суммы

Возвращаемся к действующим тарифам на услуги ООПТ, утвержденные приказом от 20.12.2020. В перечне ведь присутствуют не только вышеупомянутые "услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий", за которые все посетители платят сейчас. Там десятки позиций, причем, повторимся, по своим ценам для каждого ООПТ.

Например, предоставление стоянок для автомобилей или услуг проводника, транспортных услуг (в те места, куда не пускают на своей машине) и даже разрешения на киносъемки и профессиональные фотосессии. А, скажем, экскурсия на озеро Иссык или в Аксайский скит стоит 3 тыс. тенге (с человека), тогда как койко-место в гостевом домике близ Поющего бархана – 2,5 тыс. тенге. Ну и так далее (смотрим Приложения 1-23 к приказу Минэкологии).

Проблема существующих тарифов в том, что подавляющее большинство услуг предоставляются, так сказать, не по умолчанию, в силу посещения ООПТ, а отдельно, по желанию заказчика. Тогда как ООПТ, будучи учреждениями со штатом и бюджетом, заинтересованы, разумеется, в увеличении доходной части. Поэтому оплатой исключительно за "благоустройство" в будущем они, скорее всего, не ограничатся.

Тут все элементарно. Платили физлица по 500+ за посещение раньше – значит, готовы платить и впредь, после отмены платы за пользование ООПТ. Просто эти деньги отныне будут идти не в республиканский бюджет, а в доход самих нацпарков.

Способ, чтобы это сделать, напрашивается сам собой – распространить услугу "Предоставление стоянок для транспорта из расчета на одно место в сутки" на всех въезжающих. Нынешняя цена на нее – от 250 тенге и выше.

Считайте сами. И обязательно сверяйте с чеком.

Но есть и более радикальные методы. Из года в год уполномоченный орган подготавливает изменения и дополнения в действующие тарифы на услуги ООПТ (по крайней мере, в 2023 году такой проект приказа был размещен на сайте НПА, а последний – в июле 2024 года). Проекты эти, однако, так и не обретают статус НПА. И не удивительно, почему.

Возьмем проект приказа 2024 года. Вот расценки, которые в Приложении 24 к нему предлагались за некоторые услуги ООПТ. Услуги по санитарной очистке и благоустройству – 0,15 – 0,2 МРП. За въезд легкового автомобиля на территорию ГНПП "Иле-Алатау" – 0,3 МРП, "Чарын" – 0,7 МРП, "Алтын-Эмель" – 0,9 МРП...

Сравним. В 2023 году за выезд на пикник в БАУ семья из трех человек на машине платила 1635 тенге (0,1 МРП плюс 200 и умножаем на три). В 2024-м же предлагалось поднять эту сумму минимум до 2769 (0,15 МРП умножим на три плюс 0,3 МРП, что равно 0,75 МРП). К слову, за посещение других ООПТ сумма получается еще более внушительная.

Да, предложения, предусматривающие такой резкий рост расходов для населения, прошедшим летом не были приняты. И уж, во всяком случае, с 14 октября выкладывать такие суммы за общение с природой не придется. Но, перефразируя пословицу: от суммы не зарекайся. Ничуть не удивимся, если в будущем в отношении роста тарифов предпримут новые попытки.