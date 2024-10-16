Как будут защищать потребителей финансовых услуг в Казахстане

Казахстанцев хотят оградить от навязывания банковских продуктов и освободить от взимания неустойки при досрочном погашении. В каких случаях клиентам будут предоставлять отсрочку по займам и на какой срок, а также снижать платеж на 50%? О поправках, защищающих потребителей, пишет Zakon.kz.

16 октября 2024 года депутаты Мажилиса приняли в первом чтении закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг". Изначально целью законопроекта была оптимизация разрешительных требований в банковском секторе с целью привлечь в Казахстан зарубежные банки для увеличения иностранных инвестиций.

Однако по инициативе депутатов в законопроект включен также значительный блок поправок, направленных на защиту прав потребителей финансовых услуг. О чем конкретно идет речь? Предлагаются следующие нормы:

для защиты граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения, обязательно предоставляется отсрочка по займам и микрокредитам на срок не менее трех месяцев, а также снижение ежемесячного платежа на 50% и более;

с физических лиц исключается взимание неустойки за досрочное погашение банковских займов;

по микрокредитам граждан запрещается взимание любых неустоек, кроме неустойки за невозврат микрокредита;

устанавливается предельный размер комиссии страхового агента по договорам банковского займа или микрокредита в пределах 10%;

чтобы оградить потребителей от навязывания банковских продуктов, вводится требование по наличию в финансовых организациях внутренних процедур по разработке и внедрению банковских продуктов;

для своевременного получения потребителями обратной связи законодательно устанавливается срок рассмотрения финансовыми организациями обращений клиентов в течение 15 рабочих дней;

вводится обязанность финансовых организаций обеспечить осуществление услуг лицам с ограниченными возможностями и утвердить внутренний порядок работы с такими гражданами.

Уточним, закон принят пока в первом чтении. Всего поправок в ходе обсуждения поступило более 200. Некоторые изменения отправлены сейчас на получение заключения правительства РК, поскольку являются концептуальными. Поэтому сейчас нет смысла детально говорить о существе и количестве этих предлагаемых новелл. Ко второму чтению будет уже более понятная картина.

Напомним, что это уже не первый закон, направленный на защиту потребителей финансовых услуг. 19 июня 2024 года принят Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства".

20 августа закон введен в действие, хотя некоторые его нормы вступят в силу позже, вплоть до 1 мая 2026 года.

Вот некоторые изменения:

запрет на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам при наличии у них просрочки по кредитам свыше 90 дней. При этом данный запрет не распространяется на случаи выдачи банковского займа в целях погашения займа физического лица на улучшающих условиях;

появилось понятие потребительского кредита и на нормативном уровне ограничено его максимальное значение (для банков – 5 миллионов тенге, для МФО – 2 миллиона тенге). Для сведения: ранее банки осуществляли выдачу потребительских кредитов на куда более крупные суммы, порой превышающие десятки миллионов;

запрет для банков и МФО начислять вознаграждение после 90 дней просрочки по всем действующим (непогашенным) потребительским кредитам.

А еще банки и МФО обязали соблюдать два обязательных пруденциальных норматива: коэффициент долговой нагрузки и коэффициент долга к доходу заемщика.

Коэффициент долговой нагрузки заемщика (КДН) определяет, какая часть дохода заемщика применяется для погашения долговых обязательств. Данный коэффициент рассчитывается как отношение суммы ежемесячного платежа по всем непогашенным кредитам к среднему ежемесячному доходу заемщика за последние 6 месяцев.

В соответствии с КДН ежемесячный платеж не должен превышать половины официального дохода заемщика. Чем выше данный показатель, тем ниже у гражданина возможности получения кредита и выше вероятность, что при финансовой трудности у него снижается возможность обслуживания задолженности.

Коэффициент долга к доходу заемщика устанавливает максимальный лимит общей долговой нагрузки заемщика по всем видам займов. Финансовые организации при выдаче займа должны отныне рассчитывать средний чистый доход заемщика за год и применять к нему данный коэффициент исходя из возраста человека.

Ранее Zakon.kz опубликовал статью о законопроекте, посредством которого в Казахстане планируют оптимизировать разрешительные требования в банковском секторе и привлечь в РК зарубежные банки.