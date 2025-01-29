Что делать, если супруг продал машину или другое имущество без согласия "второй половины"

Если супруги не заключили брачный договор, на все имущество, нажитое в браке, распространяется режим их общей собственности. При сделках с ним действует правило презумпции согласия другого супруга. Но как быть, если муж продал, к примеру, машину, а жена против этого? Объясняет Zakon.kz.

Если коротко. Когда сделка уже состоялась, следует ее оспорить, т.е. обратиться в суд с заявлением о признании сделки недействительной. Если же узнали о том, что сделка только планируется, можно разделить имущество в судебном порядке.

Закон допускает и медиацию, но лучше суд. Дело в том, что попутно желательно обратиться в суд также с заявлением, чтобы тот принял меры по обеспечению иска (арест имущества, запрет ответчику совершать определенные действия и т.д. в соответствии со статьей 156 ГПК).

Еще лучше – принудить суженого к учету вашего мнения, припугнув судебными перспективами. Однако, как всегда, важны детали, от которых зависят шансы добиться приемлемого результата. Поэтому рассмотрим тему более подробно.

Презумпция взаимного согласия супругов

Собственность бывает разной, в том числе есть и такой ее интересный вид, как общая совместная собственность супругов. Что это такое, растолковывает статья 223 Гражданского кодекса.

"Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не предусмотрено, что это имущество является долевой собственностью супругов либо принадлежит одному или в соответствующих частях каждому из супругов на праве собственности". Пункт 1 статьи 223 ГК

Этот, т.е. законный режим имущества супругов, действует, разумеется, если нет брачного договора. Кроме того, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), кроме драгоценностей и предметов роскоши, принадлежат лишь тому, кто ими пользуется. Ну и, наконец:

"Имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также полученное ими во время брака в дар или в порядке наследования, является собственностью каждого из них". Пункт 2 статьи 223 ГК

Все остальное, повторим, общее. При сделках же с этим совместным имуществом (купли-продажи, например) действует такое интересное правило, изложенное в пункте 2 статьи 34 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье":

"При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается согласие другого супруга".

Или, выражаясь юридически, презумпция, то есть предположение, которое считается верным, пока не будут предоставлены факты, доказывающее обратное.

И потому в цитируемой норме следует уточнение, что "сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки".

Вот об этих случаях (и как в них действовать) и будем говорить далее. И, кстати, уточним сразу: речь здесь не идет об имуществе, сделки с которым требуют обязательной государственной регистрации. В частности, о недвижимости (статья 118 ГК).

Поскольку несогласие здесь исключено по определению. Ведь, например, при продаже общей квартиры заявление о госрегистрации должно быть подано (согласно пункту 4 статьи 22 Закона РК "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество"):

либо всеми участниками;

либо одним из них с представлением согласия остальных участников, удостоверенного в нотариальном порядке.

Общая совместная собственность обязывает

Для наглядности вернемся к примеру с машиной. Муж продал автомобиль, а жена против. Как ей действовать?

Если сделка уже совершена, то для признания недействительности сделки и т.н. реституции, то есть возвращения в исходное положение (покупатель возвращает авто, а веселая семейка – деньги), несогласной супруге требуется озаботиться добыванием и предоставлением доказательств.

Конечно, по закону она вправе обратиться в суд с таким заявлением. Согласно пункту 2 статьи 157 ГК:

"Сделка признается недействительной при нарушении требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления по основаниям, установленным настоящим Кодексом или иными законодательными актами".

В данном случае основание содержится в процитированном Кодексе РК "О браке (супружестве) и семье", в пункте 1 статьи 34 которого сказано, что "владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов".

Да, есть упомянутая презумпция согласия супругов, но раз фактически она в данном конкретном случае не подтверждена, это повод для оспаривания сделки в суде и признания ее судом недействительной.

Но брак – дело тонкое. Презумпция согласия супругов действует в отношении не только третьих лиц, но и их самих. Другими словами, муж вправе предполагать, что жена не против продажи машины, пока благоверная ему сама об этом не сообщит. Ну или скажет, например, своей маме, а та, в свою очередь, передаст зятю.

Поэтому супруга должна более или менее внятно обозначить свое нежелание. И, разумеется, как-то зафиксировать это – хотя бы в переписке в мессенджерах. В противном случае – если нет доказательств, что обоюдного согласия не было – суд едва ли пойдет на признание сделки недействительной.

Это может показаться, на первый взгляд, несправедливым. Ведь у одного из супругов, получается, всегда есть шанс злоупотребить доверием другого, за спиной того провернув сделку – выгодную ему и, возможно, нежелательную для "второй половины". Главное – чтобы не было каких-то зафиксированных позиций на эту тему.

Но часто ли мы в семье записываем свои и чужие желания?

А ведь есть такое правило – собственность обязывает (пункт 2 статьи 6 Конституции РК, между прочим). Это означает, помимо всего остального, что "осуществление собственником своих правомочий не должно нарушать прав и охраняемых законом интересов других лиц и государства" (пункт 4 статьи 188 ГК).

Но раз так, то обязывает и общая совместная собственность супругов. Из-за того, что муж и жена не определились со своими совместными желаниями, не должны страдать "другие лица", в частности, приобретатель проданной машины. Тем более, добросовестный приобретатель. К слову, его право на купленную вещь защищено особо (пунктом 1 статьи 261 ГК), а его добросовестность – это еще одна презумпция законодательства (в соответствии с пунктом 4 статьи 8 ГК). Впрочем, подробнее об этом – в другой раз.

Развод – не раздел

Если же сделка еще не осуществлена, то пресечь ее можно, подав в суд на раздел имущества. То есть выделить в две доли ваше прежде совместное общее имущество, после чего каждый сам будет владеть, пользоваться и распоряжаться своей долей.

Такая опция возможна и без развода (пункт 1 статьи 37 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье"). А чтобы у супруга не было возможности осуществить задуманную сделку до суда, надо обратиться в суд также с заявлением, чтобы тот принял меры по обеспечению иска, арестовав имущество или запретив ответчику (супругу) совершать определенные действия с имуществом.

Если отношения в браке достигли такой стадии, что приходится защищать право на свободу своего волеизъявления, это будет нелишним. Но, кстати, все вышесказанное относится и к случаям, когда брак уже расторгнут. Потому что все имущество, которое бывшие супруги нажили, находясь в браке, их совместное общее, пока они не совершили раздел.

Развод, заметьте – не раздел. И сроков, в течение которых этот раздел можно сделать, не существует. Это, кстати, совсем новая редакция нормы.

Обращаем особое внимание на пункт 6 статьи 37 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье":

"К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак (супружество) которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности".

Так вот, сказанное отнюдь не значит, что с иском в суд можно обратиться только в течение 3 лет с момента расторжения брака. Нет. Но с момента, когда было нарушено право одного из собственников. Например, со дня продажи машины.

Прежде в пункте 6 статьи 37 Кодекса применялась формулировка в виде: "трехлетний срок исковой давности с момента расторжения брака". Однако Конституционный суд своим Нормативным постановлением от 4 декабря 2024 года № 55-НП признал норму в части слов "с момента расторжения брака (супружества)" не соответствующей Конституции РК.

Право собственности бессрочно (пункт 5 статьи 188 ГК). Разведясь, бывшие супруги вправе не осуществлять раздел имущества не то что какое-то время, а вообще никогда. Если их лишить данной возможности, это:

"Порождает дискриминацию в отношении супругов, защищающих свои права при разделе общего совместного имущества, в сравнении с другими лицами, защищающими свои имущественные права и интересы в суде... что не согласуется с принципом равенства всех перед законом и судом, закрепленном статьей 14 Конституции". НП ВС РК № 55-НП

Иными словами, если бывший продал без согласия совместно нажитую машину хоть через 10 лет после развода, прежняя "вторая половина" вправе подать в суд – точно так же, как если бы они до сих пор состояли в браке.