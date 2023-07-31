Эксперт назвал самые грязные места кухни

Эксперт перечислил самые грязные места кухни и рассказал, как можно избавиться от вредных бактерий и микробов и сохранить здоровье, сообщает Zakon.kz.

Британец Даниэль Мейсон, создатель контента для уборки, который он продвигает в TikTok и Instagram, рассказал о самых негигиеничных местах кухни. Также эксперт дал советы, как избавиться от грязи и микробов простыми способами, пишет DailyMail.

Ручки и кнопки

Наиболее загрязненными в кухне становятся ручки и кнопки. Ручки дверей, шкафов, электроприборов, дверцы холодильника и духовки. А также любые кнопки на электроприборах и кухонных помощниках.

Дело в том, что во время готовки эти объекты часто трогают и используют, при этом руки могут быть не вымыты. Грязь или микробы, например, от сырого мяса или рыбы, остаются на предметах. Эксперт отмечает, что мыть их надо чаще. Желательно, с использованием специальных средств, которые помогут убить патогенную среду.

Ткани

Фартуки, одежда, в которой вы готовите и кухонные полотенца также становятся разносчиками бактерий и микробов. Дэниэль Мейсон отмечает, что сам он каждый вечер отправляет весь кухонный текстиль на обработку со средством для отбеливания.

"Убедитесь, что текстиль, который вы используете в кухне, вы не применяете нигде больше в доме. Это может стать причиной перекрестного загрязнения", – отмечает эксперт.

Губки

Одним из самых грязных мест в кухне были и остаются губки. Дело в том, что губки, которые многие используют для мытья посуды, всегда остаются влажными, что способствует развитию в них кишечных палочек. При этом высокие температуры, например, обработка кипятком, не всегда поможет убить все микробы.

"По возможности, откажитесь от использования губок", – советует эксперт.

Разделочные доски

Разделочные доски, особенно деревянные, могут стать пристанищем для бактерий. Мейсон настоятельно рекомендует держать в кухне разные доски для разных продуктов: для сырого, отваренного мяса, для фруктов, овощей и хлеба и так далее.

"Лучший способ мыть их – в посудомоечной машине, так как это помогает избавиться от всех микробов из-за очень высокой температуры. Если у вас нет посудомоечной машины, тогда вскипятите воду в чайнике и оставьте в ней разделочные доски. Я использую пароочиститель, так как он убивает 99,9% бактерий и не содержит химикатов", – говорит Мейсон.

Кухонная мойка

"Это огромный размножитель бактерий и грязи, особый микробиом находится в раковинах. В районе сантехники, которая находится под раковиной, были обнаружены микробные сообщества, в которых преобладала группа бактерий, называемых протеобактериями. Этот тип включает такие патогены, как сальмонелла и кишечная палочка, которые могут вызывать серьезные заболевания", – делится Мейсон.

К очищению раковины и стоков воды в ней нужно подходить ответственно, уверяет эксперт.

"Пищевая сода и уксус – лучший способ очистить раковину, можно использовать отбеливатель, но вы должны быть осторожны с отбеливателем, так как он может оставаться на дне раковины, в зависимости от материала, из которого он сделан. Я мою раковину каждый день", – говорит эксперт.

Холодильник

Генеральная уборка в холодильнике должна проходить каждые два месяца, советует Мейсон. При этом через день в холодильнике необходимо протирать полки с мыльным раствором.

"При любых неприятных запахах используйте пищевую соду, которая поглотит запах из холодильника. Холодильник – рассадник сальмонеллы, кишечной палочки и других бактерий", – продолжает Мейсон.

Мусорное ведро

"Лично я не держу мусорное ведро на кухне, я использую пакет и выношу его к концу дня, но если вы используете мусорное ведро, обязательно обрабатывайте его горячей водой из чайника, чтобы оно не пахло и оставалось чистым и свежим", – говорит эксперт.

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