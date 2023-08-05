Специалисты рассказали, как выбрать солнцезащитный крем
Как пишет Роспотребнадзор, сегодня солнцезащитная косметика представлена в разных формах: лосьоны, крема, стики, гели, масла, пасты, спреи, муссы. Коэффициент SPF на этикетке показывает уровень защиты, который получает человек при использовании косметики. Крем с высоким коэффициентом, например, SPF 50 защищает от UVB-лучей лучше, чем SPF 10 (UVB-лучи отвечают за темный оттенок загара и могут стать причиной солнечного ожога, проявления аллергии.). Так, SPF 15 — защищает от 93% UVB-лучей, SPF 30 — не пропускает 97% UVB-лучей.
В отличие от бытующего мнения SPF не имеет отношения к продолжительности защиты от солнца. Независимо от коэффициента повторно наносить солнцезащитную косметику нужно каждые два часа. Так, SPF 15 идеально подходит для ежедневного кратковременного пребывания на солнце, например, во время прогулки с собакой или поездки на работу. SPF 30 или выше необходим для длительного активного отдыха на открытом воздухе.
При выборе солнцезащитной косметики нужно обратить внимание на следующее:
- наименование, название (при наличии) парфюмерно-косметической продукции;
- назначение, если это не следует из наименования продукции;
- изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- количество продукции в потребительской таре (объем, и (или) масса, и (или) штуки);
- срок годности;
- описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных;
- особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции;
- сведения о способах применения, отсутствие которых может привести к неправильному её использованию;
- список ингредиентов и другое.
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