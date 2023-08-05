Специалисты рассказали, как выбрать солнцезащитный крем

Когда на улице так жарко, важно не сгореть на солнце. Медики дали несколько рекомендаций, как выбрать солнцезащитную косметику, сообщает Zakon.kz

Как пишет Роспотребнадзор, сегодня солнцезащитная косметика представлена в разных формах: лосьоны, крема, стики, гели, масла, пасты, спреи, муссы. Коэффициент SPF на этикетке показывает уровень защиты, который получает человек при использовании косметики. Крем с высоким коэффициентом, например, SPF 50 защищает от UVB-лучей лучше, чем SPF 10 (UVB-лучи отвечают за темный оттенок загара и могут стать причиной солнечного ожога, проявления аллергии.). Так, SPF 15 — защищает от 93% UVB-лучей, SPF 30 — не пропускает 97% UVB-лучей.

В отличие от бытующего мнения SPF не имеет отношения к продолжительности защиты от солнца. Независимо от коэффициента повторно наносить солнцезащитную косметику нужно каждые два часа. Так, SPF 15 идеально подходит для ежедневного кратковременного пребывания на солнце, например, во время прогулки с собакой или поездки на работу. SPF 30 или выше необходим для длительного активного отдыха на открытом воздухе.

При выборе солнцезащитной косметики нужно обратить внимание на следующее:

наименование, название (при наличии) парфюмерно-косметической продукции;

назначение, если это не следует из наименования продукции;

изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);

количество продукции в потребительской таре (объем, и (или) масса, и (или) штуки);

срок годности;

описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных;

особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции;

сведения о способах применения, отсутствие которых может привести к неправильному её использованию;

список ингредиентов и другое.

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