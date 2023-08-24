Врач рассказала, какие ощибки допускают гипертоники

Российский кардиолог Ольга Козлова рассказала, какие ошибки чаще всего совершают пациенты с диагнозом "артериальная гипертония" при приеме лекарств от давления, сообщает Zakon.kz.

Ошибка первая — бросать прием препаратов, потому что они плохо переносятся, пишет "АИФ".

Если во время приема гипотензивных препаратов возникли побочные эффекты или пациент ощущает себя плохо, необходимо отменить препараты и незамедлительно обратиться к врачу для решения вопроса о замене препаратов или уменьшения дозы.

Важно помнить, что препаратов для снижения давления довольно много, так что врач всегда сможет подобрать адекватную замену, которая будет только на пользу, не сказываясь на здоровье человека негативно.

Ошибка вторая — вместе с препаратами от давления использовать алкогольные напитки.

Употребление алкоголя больными артериальной гипертонией связано с риском отрицательного взаимодействия с лекарственными препаратами. Взаимодействие препаратов из этой группы (например бета-адреноблокаторов — метопролол, атенолол) с алкоголем усиливает вазодилатирующий эффект (расширение сосудов), поэтому может внезапно упасть артериальное давление.

На фоне интоксикации также могут возникнуть нарушения ритма сердца. В обновленных рекомендациях по лечению артериальной гипертензии рекомендуют полностью отказаться от употребления алкоголя. При этом нет более безопасного алкогольного напитка.

Ошибка третья — принимать препараты по принципу "когда вспомнил, тогда и выпил".

Принимать препараты необходимо согласно рекомендациям врача, в установленное время. Врач при назначении препаратов учитывает индивидуальную суточную вариабельность артериального давления. Если давление повышается утром, значит, препарат принимается в вечернее время или максимальная доза препарата распределена на вечерний прием, чтобы предотвратить утреннее повышение давления.

Если вдруг пациент забыл на несколько часов принять препарат в установленное время, необходимо измерить артериальное давление и принять препарат в рекомендованной дозе. Если подошло время следующего приема, то двойная доза препаратов не принимается.

Залог успешного лечения гипертонии — регулярный прием гипотензивных препаратов в одно и то же время. Если цифры давления "хорошие", то препарат не отменяется, это может спровоцировать гипертонический криз.

Ошибка четвертая — пить препараты для снижения давления по советам знакомых.

Назначение гипотензивной терапии строго индивидуально. При регистрации повышенного артериального давления врач должен назначить обследование для исключения вторичного генеза гипертонии (т. е. есть причина — заболевание почек, эндокринологические заболевания и другие), определить поражение органов мишеней (сердце, почки, глазное дно), при необходимости направить к узким специалистам (невролог, окулист, эндокринолог).

После дообследования назначается препарат или комбинация препаратов с учетом возраста пациента, наличия сопутствующей патологии, степени повышения давления и сердечно-сосудистого риска.

Принимать гипотензивные препараты своих родственников, друзей или по рекомендациям из интернета недопустимо, это может привести к развитию побочных эффектов или осложнениям.

Ошибка пятая — не использовать мочегонные средства вместе с препаратами от давления.

Мочегонные относятся к одному из основных классов гипотензивных препаратов. Прием мочегонных и их дозы определяет лечащий врач в зависимости от показаний. Следует отметить, что мочегонные обязательно назначаются при резистентной артериальной гипертонии, иногда используется даже их комбинация. Существуют калийсберегающие мочегонные препараты и препараты, которые способствуют выведению калия.

Поэтому важно во время приема данных препаратов контролировать диурез и уровень электролитов.

Ошибка шестая — считать дозировки не в миллиграммах, а половинками таблеток.

Врач должен выписывать рецепт на гипотензивный препарат с указанием дозы в мг, так как многие гипотензивные средства имеют несколько форм выпуска. Пациент должен быть очень внимательным при покупке препарата, чтобы не ошибиться с рекомендуемой дозировкой.

С целью экономии многие пациенты покупают лекарственные препараты большой дозы и делят таблетку на несколько приемов, такой подход возможен при наличии риски — это поперечная или продольная полоска-бороздка, по которой ее можно разломать, — это значит, что производитель предусмотрел возможность приема половины дозы и он гарантирует, что действующее вещество в таблетке распределено равномерно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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