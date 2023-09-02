Как энергетические напитки окрыляют, а после медленно убивают

Смертельные ситуации из-за употребления энергетиков возникают во всем мире. Но полной статистики по ним нет, она носит только фрагментарный характер. Медики честно признают, что опасность этих напитков недооценивается, а их влияние на здоровье изучено плохо, сообщает Zakon.kz.

Однако все же есть серьезные исследования, в которых изучен их вред и описаны механизмы, которыми они могут убивать людей в самом прямом смысле слова.

"Повышение давления, которое могут вызывать энергетические напитки, может привести к кризам, инсульту, расслоению аневризмы аорты и другим сердечно-сосудистым катастрофам. Все эти состояния из-за таких напитков фиксировались даже у здоровых людей. И это значит, что гипертоникам и склонным к повышению давления, ими лучше на баловаться", – отмечают специалисты.

Кроме того, как говорится в публикации "АиФ", снижение кровотока в сердечной мышце и адгезия (слипание) тромбоцитов могут заканчиваться инфарктом миокарда.

Дело не только в кофеине

Часто вред энерджайзеров связывают только с кофеином. Это не совсем правильно. Он действительно оказывает комплексное и в большей степени негативное действие на сердечно-сосудистую систему.

Но вот на длину QT (Синдром удлиненного интервала) кофеин сам по себе не влияет. В научных исследованиях было показано, что это опасное осложнение может происходить при сочетанном действии кофеина с другими активными веществами, содержащимися в "энергетиках". Обычно оно развивается через 2 часа после их приема.

Детей до 18 просят воздержаться

Учитывая эффекты кофеина и "энергетиков" в целом, их потребление пытаются ограничить. В большинстве энерджайзеров кофеина больше.

Спасение детей – дело родителей

Родителям стоит быть внимательнее и следить за тем, что тянут в рот их дети. Особенно опасны "энергетики" тем, у кого есть явные или скрытые болезни сердца. К последним, кроме синдрома удлиненного QT часто относятся еще и кардиомиопатии. До поры до времени они никак не беспокоят, и первым их проявлением иногда бывает внезапная смерть из-за остановки сердца.

"Из других более частых побочных эффектов "энергетиков" стоит отметить головную боль, раздражительность, повышенную возбудимость, нервозность, чувство разбитости, бессонницу, обезвоживание организма, тошноту и рвоту, боль в животе. А из серьезных и даже фатальных последствий, еще фиксировались эпилептические припадки, кровоизлияние в мозг, острый гепатит, острая почечная недостаточность и психоз", – подытожили эксперты.

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