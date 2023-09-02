Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как энергетические напитки окрыляют, а после медленно убивают

Как энергетические напитки окрыляют, а после медленно убивают Фото: pixabay
Смертельные ситуации из-за употребления энергетиков возникают во всем мире. Но полной статистики по ним нет, она носит только фрагментарный характер. Медики честно признают, что опасность этих напитков недооценивается, а их влияние на здоровье изучено плохо, сообщает Zakon.kz.

Однако все же есть серьезные исследования, в которых изучен их вред и описаны механизмы, которыми они могут убивать людей в самом прямом смысле слова.

"Повышение давления, которое могут вызывать энергетические напитки, может привести к кризам, инсульту, расслоению аневризмы аорты и другим сердечно-сосудистым катастрофам. Все эти состояния из-за таких напитков фиксировались даже у здоровых людей. И это значит, что гипертоникам и склонным к повышению давления, ими лучше на баловаться", – отмечают специалисты.

Кроме того, как говорится в публикации "АиФ", снижение кровотока в сердечной мышце и адгезия (слипание) тромбоцитов могут заканчиваться инфарктом миокарда.

Дело не только в кофеине

Часто вред энерджайзеров связывают только с кофеином. Это не совсем правильно. Он действительно оказывает комплексное и в большей степени негативное действие на сердечно-сосудистую систему.

Но вот на длину QT (Синдром удлиненного интервала) кофеин сам по себе не влияет. В научных исследованиях было показано, что это опасное осложнение может происходить при сочетанном действии кофеина с другими активными веществами, содержащимися в "энергетиках". Обычно оно развивается через 2 часа после их приема.

Детей до 18 просят воздержаться

Учитывая эффекты кофеина и "энергетиков" в целом, их потребление пытаются ограничить. В большинстве энерджайзеров кофеина больше.

Спасение детей – дело родителей

Родителям стоит быть внимательнее и следить за тем, что тянут в рот их дети. Особенно опасны "энергетики" тем, у кого есть явные или скрытые болезни сердца. К последним, кроме синдрома удлиненного QT часто относятся еще и кардиомиопатии. До поры до времени они никак не беспокоят, и первым их проявлением иногда бывает внезапная смерть из-за остановки сердца.

"Из других более частых побочных эффектов "энергетиков" стоит отметить головную боль, раздражительность, повышенную возбудимость, нервозность, чувство разбитости, бессонницу, обезвоживание организма, тошноту и рвоту, боль в животе. А из серьезных и даже фатальных последствий, еще фиксировались эпилептические припадки, кровоизлияние в мозг, острый гепатит, острая почечная недостаточность и психоз", – подытожили эксперты.

Материал по теме

Кровотечение в желудке и тревожность: врач назвал последствия употребления энергетиков

31 мая 2023 года сообщалось, что в Алматинской области любитель энергетиков попал в реанимацию.

Читайте также

Названы самые грязные предметы в доме

Чем опасен микропластик для человека

Как отстирать "школьные" пятна с одежды

Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Сулейменова: У казахстанцев было время подготовиться к чипированию животных
Сулейменова о чипировании домашних животных: Было достаточно времени до 1 сентября
Прямая трансляция Послания президента
Видео Послания президента
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления