Как энергетические напитки окрыляют, а после медленно убивают
Однако все же есть серьезные исследования, в которых изучен их вред и описаны механизмы, которыми они могут убивать людей в самом прямом смысле слова.
"Повышение давления, которое могут вызывать энергетические напитки, может привести к кризам, инсульту, расслоению аневризмы аорты и другим сердечно-сосудистым катастрофам. Все эти состояния из-за таких напитков фиксировались даже у здоровых людей. И это значит, что гипертоникам и склонным к повышению давления, ими лучше на баловаться", – отмечают специалисты.
Кроме того, как говорится в публикации "АиФ", снижение кровотока в сердечной мышце и адгезия (слипание) тромбоцитов могут заканчиваться инфарктом миокарда.
Дело не только в кофеине
Часто вред энерджайзеров связывают только с кофеином. Это не совсем правильно. Он действительно оказывает комплексное и в большей степени негативное действие на сердечно-сосудистую систему.
Но вот на длину QT (Синдром удлиненного интервала) кофеин сам по себе не влияет. В научных исследованиях было показано, что это опасное осложнение может происходить при сочетанном действии кофеина с другими активными веществами, содержащимися в "энергетиках". Обычно оно развивается через 2 часа после их приема.
Детей до 18 просят воздержаться
Учитывая эффекты кофеина и "энергетиков" в целом, их потребление пытаются ограничить. В большинстве энерджайзеров кофеина больше.
Спасение детей – дело родителей
Родителям стоит быть внимательнее и следить за тем, что тянут в рот их дети. Особенно опасны "энергетики" тем, у кого есть явные или скрытые болезни сердца. К последним, кроме синдрома удлиненного QT часто относятся еще и кардиомиопатии. До поры до времени они никак не беспокоят, и первым их проявлением иногда бывает внезапная смерть из-за остановки сердца.
"Из других более частых побочных эффектов "энергетиков" стоит отметить головную боль, раздражительность, повышенную возбудимость, нервозность, чувство разбитости, бессонницу, обезвоживание организма, тошноту и рвоту, боль в животе. А из серьезных и даже фатальных последствий, еще фиксировались эпилептические припадки, кровоизлияние в мозг, острый гепатит, острая почечная недостаточность и психоз", – подытожили эксперты.
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31 мая 2023 года сообщалось, что в Алматинской области любитель энергетиков попал в реанимацию.