Как смех и общение помогает сохранять молодость

Врач-гериатр, занимающийся проблемами возрастных изменений, рассказала о том, как смех, общение с друзьями и родными помогает сохранить молодость и здоровье с возрастом, а также отметила, чем опасно одиночество, сообщает Zakon.kz.

Ведущий мировой врач-гериатр профессор Роуз Энн Кенни делится результатами исследования, которые показали, что общение человека с друзьями и родными улучшает здоровье мозга и даже может защитить от болезней сердца и рака. Об этом пишет DailyMail.

"Социальное участие, дружба, социальные отношения, так же важны, как и все другие меры, о которых мы так часто говорили, такие как физические упражнения, диета, физическая активность". Профессор Кенни

Она сказала, что время, проведенное с друзьями и семьей, может предотвратить снижение когнитивных функций и деменцию. Ряд исследований показал, что одиночество является одним из основных факторов риска развития расстройств памяти. анализ показывает, что изоляция связана с трудностями, с жизненно важными навыками, такими как способность планировать, концентрировать внимание и запоминать инструкции.

"Хроническое воспаление, вероятно, является основной биологической дисфункцией или аномалией, лежащей в основе всех известных нам серьезных заболеваний – рака, болезней сердца, инсультов и так далее", – говорит врач.

Именно одиночество часто приводит к хроническому воспалению, отмечает профессор Кенни. Она отмечает, что очень важно "прикладывать столько же усилий к построению дружеских отношений, сколько вы тратите на выбор еды" или выбор физической активности, которая вам нравится. Однако она отметила, что общение зависит не от количества отношений, а от их качества.

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