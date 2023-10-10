Гороскоп на неделю: главные события, которые вас поджидают в грядущие дни

Наступившая неделя ознаменована солнечным затмением, которое просто не может не повлиять на каждого из нас. Как вести себя в непростой период астрологических событий, расскажет Zakon.kz.

Не удивляйтесь, если вам вдруг захочется выяснить отношения или окружающие начнут озвучивать в ваш адрес ворох претензий, всему виной станет солнечное затмение. Более подробно о прогнозах на неделю, которые пророчат звезды, рассказал Bazaar.

Овны, настало время пересмотреть свои связи с внешним миром. Возможно, некоторые контакты утратили свою силу, а вы продолжаете на них полагаться. Что ж, есть риск разочароваться. Не будет лишним вспомнить, что вы и в одиночку способны сделать многое. Да и лично вам так всегда спокойнее.

Тельцы, что-то новое может вскружить вам голову так, что вы напрочь забудете о более важных и проверенных вещах. Конечно, глоток свежего воздуха иногда нужен нам всем. Однако не забывайте, что, погнавшись за золотом, вы можете потерять нечто более ценное.

Близнецы, вас может настигнуть ошибка прошлого, исправлять которую придется сейчас и в срочном порядке. Разрешить ситуацию вам поможет ваше умение договариваться. Однако не торопитесь давать гору обещаний, если не уверены в силе своего слова.

Раки, гороскоп на неделю обещает вам поток из выгодных предложений. Правда, нужно помнить, что у медали две стороны. Не забывайте и не стесняйтесь спрашивать, в чем же заключается то самое "но". Только так вы убережете себя от лишней головной боли в будущем.

Львы, вам необходимо предусмотреть уже сейчас все риски, которые могут настигнуть вас в том или ином деле. Не стоит закрывать на них глаза и уж тем более полагаться на помощь третьих лиц. Увы, в такой эмоционально нестабильный период обещания легко превращаются в пыль.

Девы, ваш главный враг на этой неделе – стресс. А провоцировать его будут люди, которым виднее, как и с кем вам нужно строить свою жизнь. Впрочем, вступать в конфронтацию и доказывать всем обратное не нужно – потратите последние нервные клетки. А вот показать зубы тем, кто забыл о существовании личных границ, будет нелишним.

Весы, вы ступаете на дорогу перемен, где многое начнет меняться со скоростью света. Вам лишь нужно не цепляться за прошлое, позволив открыться новым дверям. Единственное, за что стоит побороться, – это стабильные отношения или работа. Да, сложности выматывают, но они всегда временны.

Скорпионы, вы единственные, кто безболезненно переживет влияние грядущего затмения. И это здорово! Звезды вам рекомендуют строить как можно больше планов на эту неделю. Ведь осуществить удастся многое.

Стрельцы, вам нужно внимательнее отнестись к финансам. Ведь возможен просчет или обман, завуалированный под выгоду. Но есть и хорошие новости, которые связаны с вашей личной жизнью. Подсказка от звезд: эта осень подарит вам море романтики.

Козероги, не стоит полагаться на людей, с которыми вы знакомы всего ничего. Да, в предыдущих обстоятельствах человек мог показать себя исключительно с хорошей стороны. Но как он поведет себя сейчас? Лучше заручитесь поддержкой родных.

Водолеи, ваша лень может сыграть с вами злую шутку. Пока вы перекладываете ответственность и задачи на других под видом делегирования, кто-то третий может воспользоваться ситуацией в своих корыстных целях. Поэтому берите все происходящее под свой чуткий контроль.

Рыбы, вам могут прилететь претензии в том, что вы недостаточно уделяете внимания тому или иному человеку. Но так ли это? Не спешите оправдываться или начинать исправлять ситуацию. Ведь вы имеете право на свою точку зрения, которая достойна уважения. К тому же сейчас вас окружают люди, чьи потребности совершенно противоположны друг другу. Но вы ведь не можете разорваться. Поэтому настаивайте на банальном человеческом понимании.

Ранее астрологи составили прогноз для каждого знака зодиака на весь наступивший осенний месяц.

