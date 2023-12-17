Кому звезды сулят неожиданные денежные поступления еще до конца зимы

Астрологи рассказали, что звезды помогут нескольким представителям зодиакального круга в благоприятном решении денежных дел. Речь идет о Близнецах, Львах и Рыбах, сообщает Zakon.kz

Так, для Близнецов пришло время сосредоточится на развитии своей карьеры и решении вопросах бизнеса. Работоспособность и нацеленность на результат обеспечат постоянный финансовый поток. Также вероятны неожиданные денежные поступления.

Аналитические способности Львов помогут им в ближайшие дни сделать выгодные инвестиции или выбрать иной способ для вложения денежных средств, уверены астрологи.

Рыбы с помощью звезд смогут получить деньги даже в весьма сложных и финансово рискованных ситуациях. Представители знака могут открыть для себя новые источники доходов, также весьма вероятен крупный денежный выигрыш в лотерею.

Ранее астрологи рассказали, кому в 2024 году звезды помогут справиться с трудностями.