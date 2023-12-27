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Нужно быть на чеку: какие знаки зодиака поджидают опасности в последние дни года

Нужно быть на чеку: какие знаки зодиака поджидают опасности в последние дни года Фото: pixabay
Популярный российский астролог Тамара Глоба рассказала об опасностях для четырех знаков зодиака, которые звезды пророчат им на конец 2023 года, сообщает Zakon.kz.

С 26 декабря у рожденных под этими созвездиями начнутся трудности. В прочем, унывать не стоит: с ними можно справиться, пишет портал Attention.plus.

Овен

Представителей этого знака зодиака затянет круговорот суеты на работе и дома. Придется постоянно помогать семье и людям издалека. Астролог советует не поддаваться эмоциям и не принимать решений, пока вы не успокоитесь. Также будьте внимательны за рулем. Постарайтесь вечера проводить дома.

Близнецы

Вы погрузитесь в решение вопросов, связанных с личной жизнью, семьей и взаимоотношениями с людьми. Ваши амбиции и расточительность могут выйти вам боком, поэтому сдерживайте эмоции и экономьте.

Рак

Вам придется одновременно заниматься текучкой на работе и решать проблемы родственников. Важно в погоне за результатом не угробить свое здоровье. За рулем нужно быть максимально внимательными, особенно в ночь на среду.

Лев

В калейдоскопе многочисленных встреч важно запомнить каждый свой шаг, каждое слово и действие каждого человека, который попался вам на пути. Это поможет вам избежать обмана и поставить мошенников на место. Звезды советуют уделить внимание своему сну.

Накануне астрологи назвали два знака зодиака, представители которых успеют до конца года сделать хороший задел на следующий.

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