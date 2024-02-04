Врач назвала 5 способов снизить риск инфаркта миокарда

Российский врач Ирина Баранова рассказала как уберечь сердце от изнашивания и возникновения инфаркта миокарда, сообщает Zakon.kz

Баранова в своем Telegram-канале напомнила, что на долю смертей от сердечно-сосудистых катастроф приходится около трети всех смертей в мире и назвала 5 способов снизить риск инфаркта.

Что же наконец пора сделать:

1. Бросить курить.

Никотин и смолы, попадающие сначала в дыхательные пути курильщиков, а потом и в систему кровообращения, в 2 раза увеличивают риск гибели участка сердечной мышцы.

Речь идет не только о сигаретах, но и о кальянах, вейпах, устройствах для нагревания табака.

2. Увеличить физическую активность.

Это самая важная часть профилактики инфаркта миокарда, которая доступна каждому!

Ходить не менее 10000 шагов каждый день.

Если у вас сидячая или стоячая работа, обязательно делать физкультурные паузы.

Интенсивная тренировка в спортзале после сидячего рабочего дня не заменит физкультурные паузы.

3. Контролировать артериальное давление.

Давление выше 140/90 мм рт. ст. повышает риск смерти инфаркта миокарда почти вдвое.

Нормальное артериальное давление для любого человека, независимо от его возраста, составляет 120/80 мм рт. ст.

4. Контролировать уровень гомоцистеина, глюкозы и инсулина в крови.

Для профилактики инфаркта, а также тяжёлых осложнений сахарного диабета важно поддерживать уровень глюкозы в пределах нормы: от 3,3 до 5,5 ммоль/л.

Глюкоза, как и инсулин, обладает мощным повреждающим действием на стенки сосудов.

Для контроля гомоцистеина необходимо обеспечить организм витаминами группы В, и наладить метаболические процессы.

5. Обеспечивать нормальные показатели всех видов холестерина.

Для этого:

нормализовать питание;

обеспечить организм полиненасыщенными жирными кислотами;

минимизировать трансжиры и промышленные продукты;

наладить работу печени, именно она синтезирует холестерин;

увеличить количество растительной клетчатки;

восполнить все дефициты.

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