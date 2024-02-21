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Практичные и трендовые подарки, которые можно подарить на Международный женский день

Подарки на 8 Марта Фото: pixabay
Один из способов отметить 8 Марта и сделать этот весенний праздник запоминающимся – это выбрать подходящий подарок. Но это не всегда так просто, как может показаться на первый взгляд. Если не удается спросить напрямую, то можно легко воспользоваться готовыми идеям, сообщает Zakon.kz.

Специально для такого случая публикуем небольшую подборку оригинальных и полезных подарков для девушек и женщин с самыми разными интересами и хобби, большая часть из которых представлена на сайте издания "Лайфхакер".

Беспроводной блендер

Подарки на 8 Марта

Фото: pixabay

Мечта девушек, которые придерживаются правильного питания. Компактный блендер со встроенным аккумулятором можно носить в сумочке и спокойно готовить полезный перекус вне дома. Емкость для взбивания легко заменит стакан, поэтому дополнительная посуда к такому подарку абсолютно не требуется.

Электронная книга

Подарки на 8 Марта

Фото: pixabay

Лучший подарок любительницам чтения! Особенно если само устройство легкое на вес. Обратите внимание на встроенную подсветку и емкую батарею. Вот этот подарок все-таки требует дополнения – это подписка на онлайн-библиотеку. Так, получательница подарка сразу сможет скачать любимые и желаемые произведения.

Сертификат в СПА

Подарки на 8 Марта

Фото: pixabay

Оптимальный подарок с возможностью расслабиться на сеансе лечебного или экзотического массажа, а также принять другие расслабляющие процедуры. В межсезонье – самое то.

Отпариватель

Подарки на 8 Марта

Фото: pixabay

Практичный прибор точно не будет пылиться без дела, даже если в доме есть утюг. С паровой гладильной системой домашние хлопоты, связанные с различными тканями, станут в радость любой получательнице этого подарка.

Массажер для лица

Подарки на 8 Марта

Фото: pixabay

Подарок значительно упростит вечерние бьюти-процедуры. Беспроигрышный вариант, чтобы не попасть впросак с косметическими средствами.

При всем разнообразии подарков и любви к домашним животным, все же не рекомендуется их дарить. Такой подарок чреват серьезными последствиями.

Алия Абди
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