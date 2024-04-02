Как узнать, что подросток в опасности – подсказки для родителей

Определенные подсказки для родителей могут помочь им узнать о проблемах детей-подростков, сообщает Zakon.kz.

Итак, на что необходимо обращать внимание при взаимодействиях с подростками:

Поведение. Родителей должно насторожить внезапное решение подростка завершить планы, раздать свои вещи, разместить прощальные фото в соцсетях.

Настроение и переживания. Подросток большую часть времени выглядит грустным, подавленным, замкнутым, погруженным в себя. Или, наоборот, настроение у него крайне неустойчивое, он быстро раздражается по мелочам. Негативное восприятие будущего с фразами об отсутствии смысла взрослеть.

Учеба и мышление. Если родители заподозрили неладное, то рекомендуется поговорить с классным руководителем. Учитель может заметить изменения в поведении подростка. Загляните в электронный дневник: не стали ли хуже оценки? А может быть, ребенок начал часто пропускать занятия?

Здоровье. Угнетенное состояние часто сказывается и на состоянии здоровья подростка: в любую сторону меняется аппетит, происходит нарушение сна. Еще подросток может начать жаловаться на боли при отсутствии явных признаков заболеваний.

Высказывания. Семь из десяти подростков косвенно намекают о своих намерениях и тяжелых мыслях.

Более подробная информация собрана в Telegram-канале "Psychologies".

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