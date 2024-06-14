Побороть нерешительность: гороскоп для всех знаков зодиака на пятницу

Астрологи опубликовали общий гороскоп на пятницу, 14 июня, для представителей всех знаков зодиака. Что может ждать вас в течение дня, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня Овен будет склонен проявлять недюжинное упорство – причем по любому, даже самому незначительному, поводу. Переспорить или переупрямить его в этот день будет трудно, да, в сущности, и не нужно. Скорее всего, уже через день-другой причина спора покажется самому Овну мелкой и смехотворной. Так что стоит ли из-за этого ломать копья? А вот заслужить репутацию вздорного спорщика сегодня очень даже легко.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня Телец может испытывать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым, тем более, что дела обещают в целом идти неплохо. Просто раз за разом у Тельца может возникать желание упрочить и улучшить свой имидж в глазах окружающих. В этот день у Тельца действительно будет шанс получше зарекомендовать себя в глазах начальства. Ну, и в глазах противоположного пола выставить себя в выгодном свете возможность тоже будет.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня у Близнецов вполне может обостриться материнский (ну, или отцовский) инстинкт. Неудивительно, если в течение дня вам будут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком. В этот день у Близнецов есть шанс вывести свои отношения на новый уровень: принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка. Ну а если Близнецы сегодня хотят просто себя порадовать, можно принести в дом котенка или хомячка.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Рак из одного только спортивного интереса готов будет упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была. Вступать с ним по этому поводу в споры – занятие абсолютно пустое, тем более что через полчаса Рак с тем же пылом может начать доказывать совершенно обратное. Ну а самому Раку этот день лучше провести в общении с детьми или подростками. Вот уж кто будет способен слушать его рассуждения, разинув рот!

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня Лев будет упорно идти к своей цели, особенно если эта цель похожа на пачку денежных купюр. Даже не пытайтесь уговорить Льва отступиться от своих замыслов – он воспримет это как неудачную шутку. А если и отступится, то только лишь для того, чтобы подойти к своей цели с другой стороны. В любом случае, сегодня у Льва велики шансы основательно улучшить свое финансовое положение.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня Дева готова будет извиваться ужом, лишь бы только убедить окружающих в своей правоте. Другой вопрос, зачем это Деве нужно? Не лучше ли потратить эту энергию на достижение реальных целей? А уж если сегодня и доказывать что-то окружающим, то лучше не свою правоту, а свою незаменимость. И не кому попало, а начальнику, от которого зависит карьера и зарплата.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весы могут с удивлением обнаружить в себе необычную гибкость и дипломатичность. Со стороны это может даже показаться уступчивостью и нежеланием отстаивать свою позицию. Но не тут-то было! Если Весы сегодня и согласятся с чужим мнением, то сделают это исключительно для того, чтобы отделаться от оппонента. Поступят же они все равно по-своему.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня день у Скорпиона может пройти в бесконечных разговорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Скорпиону было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей. Скорее, делаться это будет из простого спортивного интереса. Сегодня Скорпион готов азартно доказывать любую бессмыслицу, в которую и сам не особенно верит. По этой причине спорить с ним в этот день – дело пустое.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня день у Стрельца обещает пройти под знаком повышенной активности и деловитости. Больше того, своей собственной активности Стрельцу покажется недостаточно, поэтому он сделает все, чтобы как-либо запрячь в свои дела окружающих. Главное, не делать этого слишком прямолинейно, чтобы окружающие ничего не заподозрили и не отказались надевать на себя ваш хомут.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерогу неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда: вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай – соседские малыши. Даже если такое общение не принесет никакой конкретной пользы, сегодня оно наполнит Козерога зарядом позитивной энергии. А разве этого мало?

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня в душе Водолея проснется не только великий стратег, но и великий тактик. Даже не думайте отговорить его от каких-либо задумок – только неприятности наживете. Все, что Водолей задумал сегодня, он будет стремиться осуществить любым возможным для него способом (в том числе и идя по головам). И выслушивать чужие возражения в этот день в его планы не входит ни капельки.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбы могут испытывать серьезные сомнения, мешающие им принять какое-то важное для себя решение. Впрочем, если из-за этого Рыбы покажутся кому-то излишне нерешительными, то зря. Просто звезды гороскопа сегодня склоняют их тщательно взвешивать каждый свой шаг. Зато когда решение будет принято, то от сомнений не останется и следа, а любые попытки заставить Рыб свернуть с выбранного ими пути ни к чему не приведут.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.