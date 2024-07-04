Эксперты перечислили психологические причины игровой зависимости
К психологическим причинам игровой зависимости они отнесли:
- Семейные и межличностные проблемы, постоянное чувство одиночества.
- Низкую самооценку.
- Наличие игроков в семье и окружении.
- Желание быстро и легко заработать деньги.
"С точки зрения психосоматики, большинство привычек во взрослом возрасте берут свое начало еще в детстве. Некоторые мужчины пытаются заработать много денег, потому что не могут удовлетворить потребности женщин. Таким образом, они решают заработать деньги легким способом. Его конец ведет к прекращению азартных игр".Пресс-служба УЗО Жамбылской области
В результате азартных игр, как отметили эксперты, негативно страдают не только социальные отношения человека, но и его физическое здоровье.
"Человек психически истощен, по внешнему виду напоминает человека, пристрастившегося к алкоголю и наркотикам. Игроман не считает себя больным. Он думает, что сможет остановиться в любой момент. Но привычка сохраняется. А когда долг сжимает со всех сторон и не находит решения, это приводит к депрессии. В это время также начинается пристрастие к алкоголю и наркотическим средствам. Таким образом, в сознании пациента происходит процесс самообмана. Это может приводить к преступлению. В то же время вполне возможно довести до самоубийства".Пресс-служба УЗО Жамбылской области
По мнению экспертов, в большинстве случаев пациент не может самостоятельно разобраться в своей проблеме и обратиться к врачу, поэтому его близкие должны взять вопрос обращения к специалисту в свои руки.
"В амбулаторных условиях зависимость от азартных игр очень трудно остановить и постоянно возникает риск рецидива. Поэтому правильным решением является получение пациентом лечения в условиях стационара".Пресс-служба УЗО Жамбылской области
Как считают эксперты, чтобы предотвратить лудоманию, необходимо:
- Уменьшить стресс.
- Вредные привычки следует максимально искоренить.
- Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и творчеством, хобби.
- При появлении нервных расстройств или депрессии необходимо своевременно обратиться к врачу.
"В Жамбылском областном центре психического здоровья психологи и врачи оказывают квалифицированную психотерапевтическую помощь", – добавили в пресс-службе УЗО Жамбылской области.
27 июня 2024 года стало известно, что глава государства Касым-Жомарт Токаев готов подписать закон о борьбе с лудоманией.
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