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Эксперты перечислили психологические причины игровой зависимости

Эксперты перечислили психологические причины игровой зависимости, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 13:36 Фото: unsplash
Эксперты из Управления здравоохранения (УЗО) акимата Жамбылской области 4 июля 2024 года назвали психологические причины игровой зависимости, а также рассказали, что необходимо, чтобы предотвратить лудоманию, сообщает Zakon.kz.

К психологическим причинам игровой зависимости они отнесли:

  1. Семейные и межличностные проблемы, постоянное чувство одиночества.
  2. Низкую самооценку.
  3. Наличие игроков в семье и окружении.
  4. Желание быстро и легко заработать деньги.
"С точки зрения психосоматики, большинство привычек во взрослом возрасте берут свое начало еще в детстве. Некоторые мужчины пытаются заработать много денег, потому что не могут удовлетворить потребности женщин. Таким образом, они решают заработать деньги легким способом. Его конец ведет к прекращению азартных игр".Пресс-служба УЗО Жамбылской области

В результате азартных игр, как отметили эксперты, негативно страдают не только социальные отношения человека, но и его физическое здоровье.

"Человек психически истощен, по внешнему виду напоминает человека, пристрастившегося к алкоголю и наркотикам. Игроман не считает себя больным. Он думает, что сможет остановиться в любой момент. Но привычка сохраняется. А когда долг сжимает со всех сторон и не находит решения, это приводит к депрессии. В это время также начинается пристрастие к алкоголю и наркотическим средствам. Таким образом, в сознании пациента происходит процесс самообмана. Это может приводить к преступлению. В то же время вполне возможно довести до самоубийства".Пресс-служба УЗО Жамбылской области

По мнению экспертов, в большинстве случаев пациент не может самостоятельно разобраться в своей проблеме и обратиться к врачу, поэтому его близкие должны взять вопрос обращения к специалисту в свои руки.

"В амбулаторных условиях зависимость от азартных игр очень трудно остановить и постоянно возникает риск рецидива. Поэтому правильным решением является получение пациентом лечения в условиях стационара".Пресс-служба УЗО Жамбылской области

Как считают эксперты, чтобы предотвратить лудоманию, необходимо:

  1. Уменьшить стресс.
  2. Вредные привычки следует максимально искоренить.
  3. Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и творчеством, хобби.
  4. При появлении нервных расстройств или депрессии необходимо своевременно обратиться к врачу.

"В Жамбылском областном центре психического здоровья психологи и врачи оказывают квалифицированную психотерапевтическую помощь", – добавили в пресс-службе УЗО Жамбылской области.

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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