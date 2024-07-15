Дыня или арбуз: врач рассказал, какой плод полезнее

Российский врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев, наконец объяснил, какой же плод и кому полезнее. По его мнению дыня полезнее, сообщает Zakon.kz.

Как отметил доктор Исанбаев в беседе с РИА Новости, концентрация белка в дыне почти в два раза выше, чем в арбузе. Однако в нем больше растворимой клетчатки, которая способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, витаминов А, В1 и В5. Арбуз содержит цинк и фосфор, при этом в нем немного натрия, что лучше для мужчин и людей с гипертонией.

Минеральный состав дыни богаче. Он представлен железом, кальцием, калием и медью. Поэтому дыня может оказаться полезнее при снижении плотности костей и дефиците железа.

"Оба продукта позитивно влияют на сердце и давление: дыня за счёт содержания калия и клетчатки, снижающей уровень общего холестерина, а арбуз с помощью антиоксиданта ликопина и снижения "плохого" холестерина", — рассказал Исанбаев.

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