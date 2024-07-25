Кого из знаков зодиака ждут неприятные сюрпризы по второй половине 2024 года

Кто столкнется с финансовыми проблемами, кому не повезет в любви, кого ждут иные неудачи, рассказала астролог и ясновидящая Галина Янко, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, полугодие станет непростым для представителей четырех знаков зодиакального круга.

К примеру, практически всю осень у Тельцов будут наблюдаться проблемы на работе. Астрологи советуют не требовать повышение или прибавку. Даже несмотря на вашу компетенцию, добиться роста пока не получится.

"Не планируйте менять что-то в карьере. Сосредоточьтесь на текущем положении", – отмечено в публикации издания "Вечерняя Москва".

Далее в списке "везунчиков" идут Рыбы. С августа по середину октября у этого знака сохраняется опасность потерять большую сумму денег. Это может быть штраф, некачественная покупка. Не исключен риск кражи кошелька или банковской карты. Будьте очень внимательными с онлайн-оплатами.

Для Стрельцов любой конфликт может обернуться весьма плачевно. Желательно не вступать в них и не быть инициатором. Также не стоит вступать в споры. Эмоциональные разборки могут плохо отразиться на самочувствии. Ссора с близкими обернется сильными обидами, прекращением общения на долгие годы.

В завершении говорится о Девах. На ближайшее полугодие вам стоит поставить на паузу личную жизнь. Особенно это касается Дев в активном поиске второй половинки. Девам, которые уже в паре, не рекомендуется планировать свадьбу или переезд на октябрь и ноябрь.

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