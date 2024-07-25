Каким будет финал этой недели у представителей разных знаков

Профессиональные астрологи составили прогноз на вторую половину недели с 22 по 28 июля 2024 года. Некоторые представители зодиакальных созвездий преодолеют возможные трудности, в то время как другие могут стать более восприимчивыми, сообщает Zakon.kz.

Овен



По прогнозам астрологов сайта horo.mail.ru, во второй половине недели Овну станет легче справляться с эмоциями. Вы почувствуете воодушевление и прилив сил. Если пришлось какие-то задачи отложить на потом, у вас появится возможность их закончить. Удачно удастся разрешить вопросы со строительством и недвижимостью. Отношения с любимым человеком станут надежным источником позитива и хорошего настроения.

Телец

В конце недели любую активность будет лучше немного снизить. Поменьше отвлекайтесь и не тратьте силы на пустые разговоры, они лишь отнимут ваше время и внимание. По возможности отложите поездки и командировки. Выходные проведите с семьей или близкими друзьями.

Близнецы

Если первая половина недели была благоприятной для Близнецов в плане достижения личных целей, то в конце недели станет немного сложнее сохранять душевное равновесие. Следите за соблюдением режима дня и обязательно находите время для тех занятий, которые наполняют вас энергией.

Рак

В отношениях с любимым человеком у Рака может возникнуть небольшая напряженность, которая вскоре исчезнет. Часто придется перестраивать свои планы на ходу, что будет немного выбивать вас из колеи.

В конце недели страсти улягутся, многие проблемы решатся сами собой. Окажется легко вести переговоры и производить хорошее впечатление на окружающих. Выходные благоприятны для короткой поездки в одиночестве, в компании друзей или вместе с семьей.

Лев

В конце недели вы можете стать несколько резки и раздражительны. Постарайтесь держать себя в руках, не вступать в споры и не раздувать конфликты. Не спешите принимать решения, опирайтесь на здравый смысл и факты, а не на эмоции.

Дева

В конце недели особенно удачно станет складываться общение, причем процесс доставит вам удовольствие. Появится возможность проявить себя с лучшей стороны, завоевать симпатию окружающих без малейших усилий. Некоторых Дев ждет переход деловых отношений в романтическое русло.

Весы

В конце недели вероятен поворот к лучшему в отношениях с любимым человеком. Не исключены новые знакомства, которые не обязательно станут началом романтической истории, но наверняка окажутся полезными.

Скорпион

Вторая половина недели благоприятна для обсуждения спорных вопросов как на работе, так и в кругу семьи. Все ваши усилия обязательно дадут результат, просто иногда он окажется слегка отложенным. В выходные можно отправиться в короткое путешествие в компании близких людей.

Стрелец

К концу недели настроение станет лучше, а справляться с делами окажется проще. Вы будете привлекательны в глазах окружающих. Для решения ряда вопросов подключайте ваше обаяние, вам охотно пойдут навстречу даже те, кто изначально был настроен недоброжелательно.

Козерог

Не стоит начинать новые масштабные проекты или заключать крупные сделки в конце недели. Чрезмерная самоуверенность может вам навредить. Некоторые Козероги окажутся склонны к необдуманным поступкам, последствия которых придется долго исправлять. Поэтому тщательно взвешивайте все "за" и "против", пользуйтесь проверенными источниками информации и не полагайтесь на мнение окружающих.

Водолей

Немного позже придется снизить активность, поскольку обстоятельства начнут складываться не слишком благоприятно. Вероятны мелкие несовпадения, незамеченные ошибки, задержки в пути. Окажется сложно сосредоточиться. Поэтому займитесь привычными делами и обязательно уделите время отдыху и восстановлению сил.

Рыбы

Многие Рыбы к концу недели станут особенно чувствительными и восприимчивыми. Постарайтесь держать себя в руках и не реагировать на незначительные поводы. Не стоит в это время начинать масштабные проекты. Лучше завершите все дела и проведите время с друзьями или членами семьи.

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