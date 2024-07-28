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Офтальмолог рассказал, почему вредно смотреть телевизор в темноте

телевизор, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 15:15 Фото: pixabay
Почему вредно смотреть телевизор в темноте и какое количество фильмов может навредить здоровью, рассказал российский офтальмолог Элина Санторо, сообщает Zakon.kz.

По мнению врача, длительный просмотр телевизора может нанести вред зрению, осанке и общему самочувствию. Такой информацией она поделилась в беседе с "Лентой.ру".

"Просмотр телевизора в темноте и на слишком близком расстоянии может навредить зрению. Расстояние от вас до экрана должно составлять не менее трех метров, а в комнате должен находиться дополнительный источник света, иначе глаза будут перенапрягаться", – предупреждает врач.

Не менее важно следить за своей позой во время телепросмотра. Офтальмолог предостерегает от длительного пребывания в сгорбленном, неудобном положении.

"Такая поза может привести к болям в спине и шее, а также сказаться на состоянии зрения", – говорит она.

Особое внимание следует уделить длительности сеансов телепросмотра. Детям до семи лет рекомендуется не более получаса в день, людям старшего возраста – не более полутора часов непрерывно, то есть примерно один фильм в день.

Ранее специалисты рассказали, чем опасна привычка засыпать с включенным телевизором. По мнению врачей, получить полноценный отдых и сон человеческий организм может только в полной темноте. Избыточное освещение от лампы или от экрана существенно ухудшает качество сна, нарушает циркадные ритмы и подавляет выработку мелатонина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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