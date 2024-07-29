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Три знака зодиака, которые любят устраивать скандалы

Конфликты, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 08:28 Фото: pixabay
Стали известны знаки зодиака, которые не могут провести и дня без скандалов, сообщает Zakon.kz.

Так Telegram-канал "Гороскоп", особо выделяет три конфликтных знака зодиака.

Самые разрушительные среди всех знаков – овны. Люди стихии огня, по мнению астрологов, безрассудны и импульсивны, часто ведутся на эмоции и действуют, совершенно не думая о последствиях. Овны – эгоисты, их в последнюю очередь волнует удобство и комфорт другого человека. Именно поэтому рожденные под этим знаком часто разрушают все вокруг.

Зодиак, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 08:28

Фото: pixabay

Близнецы, которые отличаются максимальной непредсказуемостью. Позиция и намерения этих представителей стихии воздуха могут постоянно меняться. Двойственные близнецы обожают издеваться над окружающими и портить им жизнь, заставляя постоянно подстраиваться под них. С романтикой у этого знака зодиака тоже все не слишком гладко : они не любят от кого-то зависеть и не будут подстраиваться под кого-то.

Знаки зодиака, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 08:28

Фото: pixabay

Стрельцы, по мнению астрологов резкие, импульсивные и немного злобные. Они считают себя умнее остальных, поэтому без устали поучают и навязывают мнение другим. Этот знак зодиака всегда ищет возможность избежать длительных романтических отношений любой ценой, потому ему очень комфортно не взваливать на себя ответственность за партнера.

Стрелец, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 08:28

Фото: pixabay

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