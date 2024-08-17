Найдены четыре правила, которые помогают дожить до ста лет

Ученые провели обзор исследований долгожителей и выявили общие для них привычки. Для того, чтобы отпраздновать столетний юбилей нужно соблюдать всего четыре правила, сообщает Zakon.kz.

Ученые проанализировали 34 исследования, проведенных в период с 2000 до 2021 года. Оказалось, что количество людей, доживших до ста лет за это время увеличилось со 151 тысячи до 573 тысяч. Результатами исследования поделились в The Conversation.

"Большинство долгожителей питались сбалансированно и разнообразно. В среднем они получали от 57% до 65% калорий из углеводов, от 12 до 32% из белка и от 27% до 31% из жира. В их рационе были цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, а также богатые белками продукты (птица, рыба и бобовые). Потребление красного мяса и соли было минимальным. Более высокое потребление соли почти в четыре раза повышало риск плохого здоровья", – говорят ученые.

При этом у долгожителей хронические заболевания развивались намного позже, чем у людей в среднем, но более половины из них страдали от гипертонии, деменции или когнитивных нарушений. Также отмечается, что те, кто перешагнул столетнюю отметку, принимали по статистике на два препарата меньше, чем остальные пожилые люди.

"Прием пяти и более лекарств связан с повышенным риском побочных эффектов, включая падения, когнитивные нарушения и госпитализации. Хотя пациенты не могут контролировать тип или количество необходимых им лекарств, важно, чтобы они получали их только в случае реальной необходимости", – уточняется в исследовании.

68% доживших до ста лет были довольны качеством своего сна и спали по семь-восемь часов ночью. Ученые подчеркивают, что хороший сон поддерживает иммунную систему и сердце, а также связан с меньшим стрессом и рисками ожирения, гипертонии и диабета.

Более 75% долгожителей были из сельской местности. Исследования связывают жизнь вблизи зеленых зон с меньшим риском депрессии, гипертонии, диабета 2 типа и сердечных заболеваний.

Ожидаемо оказалось, что большинство долгожителей не курят и не употребляют алкоголь, остаются физически и социально активными.

"Эти правила не гарантируют, что человек доживет до ста лет и некоторые долгожители все-таки имеют вредные привычки, но вклад образа жизни в долголетие составляет более 60%", – говорят ученые.

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