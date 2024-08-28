Парад планет ожидается утром 28 августа – им завершится Ретроградный Меркурий
Как передает "Московский планетарий" на своем сайте, к примеру Меркурий взойдет на рассвете после 6:15 по казахстанскому времени из-за восточного горизонта и присоединится к сияющей над Орионом паре Марса и Юпитера. Недалеко от них будет расположен Уран.
Фото: пресс-служба московского планетария
По мнению экспертов, отчетливее всего парад планет можно будет наблюдать в северной части Казахстана. При ясной погоде часть участников парада можно будет увидеть невооруженным глазом, а остальные – в мощный бинокль. А следующий большой парад планет ожидается только 28 февраля 2025 года.
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