Астрологи составили воскресный гороскоп на 22 сентября доя всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Получив неожиданное известие, вы растеряетесь не на шутку, и в этом нет ничего удивительного: необходимо как можно скорее воспользоваться информацией, а как это сделать – непонятно. Помните о своих личных обязательствах, обещаниях, данных любимому человеку. Звезды искушают Овнов. Придется собраться с силами, чтобы противостоять соблазнам.

Телец

Вам удается завязать знакомство с людьми, деловое сотрудничество с которыми будет плодотворным и выгодным. Радуют успехи детей, а их проблемы оказываются не столь сложными, как можно было подумать. Возможно начало романтических отношений с более молодым человеком. Жизненный опыт не мешает вам чувствовать себя юными и смотреть в будущее с оптимизмом.

Близнецы

В профессиональной сфере сильно влияние позитивных тенденций. У Близнецов появляются новые возможности, о которых вы раньше не смели даже и мечтать, круг общения стремительно расширяется.

Интересные вам люди не смогут остаться равнодушными к вашему обаянию, поэтому причин жаловаться на недостаток внимания у вас определенно не будет. Здесь вы можете доверять своей интуиции безгранично: подсказки ее будут верными.

Рак

Ракам предстоит принять участие в мероприятии, требующем соблюдения формальностей и традиций. Как бы ни хотелось проявить оригинальность, воздержитесь от пощечин общественному вкусу – это не тот день, когда следует привлекать к себе внимание экстравагантными выходками.

Лев

Львы, которые решат ограничиться общением с близкими, переживут несколько неприятных моментов: появляется недовольство сложившимися отношениями, трудно совладать с раздражением. Достаточно пустяка, чтобы негативные эмоции вырвались наружу. Или будьте готовы проявить чудеса самоконтроля, или довольствуйтесь обсуждением нейтральных тем.

Дева

Трудностей этот день не лишен. Для преодоления их Девам потребуется помощь, которую вы получите, если правильно попросите. Это не так легко, как кажется на первый взгляд, поскольку вас то и дело понимают не правильно.

Не давайте воли раздражению – оно испортит любые объяснения, а в некоторых случаях даже приведет к серьезным проблемам в отношениях.

Весы

Не стоит рассчитывать, что вы быстро справитесь со всеми делами: представителям знака свойственна медлительность. Сохранение мира в отношениях с близкими становится трудной задачей. Вам придется идти на уступки; ваше упорство может привести к конфликту. Друзья, оказавшиеся в непростой ситуации, обратятся к вам за советом.

Скорпион

Чем больше у вас работы, тем с большим энтузиазмом вы за нее беретесь; у конкурентов нет ни малейшего шанса ни опередить вас, ни даже приблизиться к вам. Вы способны разрубить любой гордиев узел, не мучаясь ни сомнениями, ни сочувствием к "пострадавшему", ни ложным чувством долга. Помните, что если у вас появилось желание сжечь за собой мосты, значит, сделать это действительно необходимо.

Стрелец

День обещает быть очень удачным и приятным. Стрельцы интуитивно чувствуют, что и как нужно делать, чтобы и другим не навредить, и своей цели добиться. Очень хорош этот день для общения, приятными оказываются практически все встречи. Нет такого человека, с которым вы не нашли бы общего языка. Интересно, что из любого мимолетного знакомства может вырасти нечто большее, стоит вам только этого захотеть.

Козерог

Чрезмерное потворство своим капризам может негативно отразиться на вашей карьере, репутации, супружеских отношениях, связях с партнерами или на контактах с вышестоящими лицами. Старайтесь вести себя разумнее, но даже в этом случае будьте готовы к некоторым неизбежным ограничениям или жесткой чужой критике.

Водолей

Все хотят общаться с Водолеями, поступает масса интересных предложений и приглашений. Будьте разборчивы – велика вероятность попасть на скучное мероприятие, улизнуть с которого будет не так-то просто. Этот день даст вам возможность откровенно поговорить с близкими, обсудить накопившиеся вопросы, услышать массу приятных слов. Можно признаваться в своих чувствах, не боясь быть понятым неправильно.

Рыбы

Если вы хотите, чтобы отношения развивались в романтическом ключе, не форсируйте события: сейчас не время проявлять инициативу. В крайнем случае, ограничьтесь намеком.

В общении с близкими придерживайтесь уверенного тона, будьте вежливы, но настаивайте на своем. Правда на вашей стороне, и вы должны отстоять свою точку зрения, иначе трудности возникнут у всех.

Ранее известный астролог Павел Глоба дал благоприятный прогноз представителям трех знаков зодиака в связи с началом уникального астрологического периода с 23 сентября.

