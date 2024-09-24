Чем опасен сон в одной кровати в домашней собакой

Врач из Англии Дебора Ли рассказала, почему нельзя спать в одной кровати с домашней собакой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror со ссылкой на эксперта, совместный сон с собакой в одной постели может вызвать аллергические реакции, включая астму и дерматит из-за перхоти и шерсти животного.

Отмечается, что наличие блох и различных бактерий, таких как сальмонелла и кишечная палочка, может привести к серьезным заболеваниям. Эти бактерии легко передаются через контакт с животным, особенно если оно находится в непосредственной близости от места сна человека. Поэтому врач настоятельно рекомендует избегать близкого контакта с домашними животными в зоне отдыха и спальне.

Дебора Ли также уточнила, что существует риск нарушения режима сна, так как собака в кровати может лишить вас спокойствия и тишины, необходимых для полноценного отдыха. По ее словам, некоторые породы могут испытывать стресс или дискомфорт, находясь в незнакомой обстановке или рядом с человеком, который спит.

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