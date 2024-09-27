6 "воспитательных" фраз, которые портят ребенку психику – психолог

В соцсетях время от времени идут дискуссии, в которых участники делятся недопустимыми, на их взгляд, фразами, обращенными к детям. Психолог назвала самые худшие из них, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Лайфхакер, одни слышали такие высказывания от родителей или воспитателей в свой адрес. Другие наблюдали, как их используют окружающие.

Клинический психолог Дарья Кузина озвучила несколько фраз, которые можно услышать довольно часто. Разбираемся, почему их не стоит употреблять и чем лучше заменить.

1. "Будешь капризничать или плохо себя вести – заберут цыгане"

Варианты: "Уведет полицейский, утащат бродячие собаки, Баба-яга, злая тетя, сосед".

Ребенок воспринимает эти угрозы всерьез и противостоять им он не может – опасные злодеи значительно сильнее его. А родители, судя по их собственным словам, защищать малыша не собираются. В результате у ребенка страдает базовое чувство безопасности и он не ощущает себя достаточно защищенным.

Так могут развиться страхи и фобии. Если ребенок капризничает, стоит взять его на руки или просто обнять. Любые разговоры стоит начинать, когда малыш будет в состоянии слушать взрослого. Тогда можно спокойно, на понятных малышу примерах или с помощью простой истории, реальной или придуманной, объяснить, почему нужно вести себя иначе.

2. "Ты неумеха – ничего не можешь сделать правильно!"

Варианты: "Руки у тебя не из того места растут! Ничего ты не соображаешь!".

Понятно, что взрослые говорят подобные слова в порыве эмоций. Но ребенок верит взрослым. Он действительно начинает считать себя глупым, неумелым, неспособным сделать что-то правильно, недостаточно ловким. Одновременно у детей возникает страх сделать ошибку, который потом долгие годы может мешать им учиться и пробовать что-то новое.

Вместо этого родителям стоит сдержать порыв и не реагировать чересчур эмоционально. Спокойно и доброжелательно уточнить, что именно он сделал не так. Или подсказать, как решить сложную для малыша задачу. Стоит тут же добавить, что в следующий раз у него наверняка получится лучше.

3. "Посмотри на Сашу, Машу, Алису – вон какие они молодцы! Почему у тебя не так?"

Варианты: "Все уже давно справились, а ты копаешься! Все дети как дети, а ты!..".

Такие сравнения тоже сильно снижают самооценку. Со временем ребенок и правда может поверить, что он хуже всех.

Понятно, что родители, приводя в пример сверстников, хотят мотивировать сына или дочь. Но гораздо эффективнее будет разобраться, почему у детей что-то не получается. А потом предложить простые шаги, которые помогут исправить ситуацию.

4. "Если ты будешь так себя вести, я перестану тебя любить!"

Варианты: "Бабушка не будет к тебе приходить, папа не захочет с тобой разговаривать, отдадим тебя в детский дом или выгоним на улицу!".

Ребенку необходимо знать, что есть люди, которые всегда на его стороне. Что его могут поругать или не похвалить, но не перестанут любить, если он оступится.

Имеет смысл повторять ребенку, что в семье его любят, при необходимости помогут и никогда не оставят в беде. Однако стоит объяснить, почему некоторые поступки совершать нельзя. И обязательно предложить при этом альтернативу.

5. "Не плачь – тебе вовсе не больно"

Варианты: "Да не на что тут обижаться – ерунда же! Нечего расстраиваться из-за пустяка! Что-то ты слишком часто страдаешь".

Невозможно определить, насколько больно другому человеку. Это может знать лишь он сам.

Иногда бывает так: ребенку и правда больно, но главное – он испугался. Так случается, если малышу только что сделали укол или прививку. Попробуйте его обнять и немного покачать. Иногда можно вообще ничего не говорить, но не отпускать, пока не успокоится.

6. "Стыдись! Мальчики (или девочки) так себя не ведут!"

Варианты: "Тебе 6 лет, ты уже взрослый, а ведешь себя как малыш! Хорошие дети так не делают!".

Подобные фразы вызывают у чада чувство стыда, однако не объясняют, что именно не так. Ребенок может сделать вывод, что искренние эмоции, чувства и реакции – это что-то неприличное и лучше их никому не показывать. К тому же у него складывается впечатление, что хороши лишь определенные стереотипные действия и поступать нужно только "как положено".

Стоит говорить только о поведении самого ребенка, не упоминая при этом группы, к которым он принадлежит. Если мальчик сильно разволновался или расплакался, лучше не говорить "Мужчина должен быть всегда спокоен!". Это не так – мальчики, дяди и дедушки тоже бывают очень эмоциональными.

Можно сказать так: "Все люди иногда плачут, это нормально. Но ты сильный, а я с тобой. Вместе мы точно справимся".

Если вы сомневаетесь, стоит ли говорить ребенку какую-то фразу, подумайте, как бы вы сами на нее отреагировали. Если вам бы она точно не понравилась – ищите замену.

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