Врач: Зубные щетки и душевые лейки – скрытая угроза инфекций

Российский эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова сообщила, что зубные щетки и душевые лейки могут служить источником скопления вирусов и бактерий, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 23 октября написала в своем Telegram-канале.

По информации врача, в ходе исследований ученые обнаружили уникальные микроорганизмы на этих предметах, многие из которых были впервые выявлены.

Исследование охватило 92 душевые насадки и 36 зубных щеток. Оказалось, что вирусы на душевых лейках связаны с бактериями, встречающимися в почве и воде, а микроорганизмы с зубных щеток относятся к микробиому человека. Всего было выявлено более 600 различных микроорганизмов.

Павлова подчеркнула, что большинство из них безопасны, однако использование чужих зубных щеток может привести к инфекциям из-за различий в микробиомах. Душевые лейки могут быть опасны, так как могут содержать бактерии, вызывающие респираторные, ушные и глазные инфекции, с концентрацией микроорганизмов, превышающей уровень в водопроводной воде в 100 раз.

Для профилактики инфекций Павлова советует чаще менять зубные щетки и регулярно промывать их горячей водой, а душевые насадки периодически замачивать для очистки.

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