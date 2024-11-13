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Чем подростков привлекает вейпинг – выяснили американские ученые

Курение, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 03:43 Фото: pixabay
Специалисты из Мичиганского университета в США проанализировали причины, которые побуждают подростков начать использовать вейпы, сообщает Zakon.kz.

В исследовании участвовали 5082 старшеклассника США. Они ответили на вопросы онлайн-анкеты, рассказав о своем опыте вейпинга. Научную статью с результатами опубликовал 12 ноября журнал Pediatrics.

Так для 70% опрошенных, парение было способом расслабиться. Именно эта причина стала самой популярной для всех групп респондентов.

На втором месте по частотности оказалось желание поэкспериментировать, на третьем – скука. Распространенной была и такая причина, как привлекательный вкус пара.

Те, кто использует вейп ежедневно, достаточно часто упоминали, что он помогает им "чувствовать себя хорошо" или просто "удобнее сигарет". Среди подростков, которые курят почти ежедневно, 43% сообщают, что делают это, так как подсели и чувствуют зависимость от никотина.

Еще одной причиной, о которой сообщил примерно каждый пятый человек, занимающийся вейпингом почти ежедневно – желание контролировать свой вес.

"Необходимы дополнительные исследования по этому вопросу, но родители и медицинские работники должны знать, что многие подростки занимаются вейпингом, чтобы похудеть или не поправиться", – подчеркнули авторы научной статьи.

По мнению ученых, подростков нужно не только проверять на никотин, но и обследовать на наличие стресса и тревожности. Это позволит раньше выявлять и эффективнее предотвращать зависимость в молодом возрасте.

А в Нидерландах одна из школ на один семестр запретила родителям смотреть оценки детей в приложении, чтобы снизить стресс учеников.

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