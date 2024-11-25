Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Василиса Володина посоветовала, как притянуть деньги

Деньги, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 04:55 Фото: Telegram/Василиса Володина
25 ноября российская астролог и телеведущая дала базовые рекомендации по приумножению денежных средств, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале Володина предупреждает, что для увеличения прибыли необходимо прокачивать сразу несколько навыков:

  • внешнюю представительность, "эксперность", соответствие личного образа запросам;
  • экономность, навыки накопления;
  • нужные контакты и связи;
  • умение задействовать семейные ресурсы;
  • саморекламу, умение себя дорого "продавать";
  • терпение, трудолюбие, сдержанность, смирение;
  • навыки партнерства;
  • умение использовать чужие денежные ресурсы, верно инвестировать;
  • стратегический взгляд на тему финансов
  • целеполагание;
  • способность монетизировать профессиональные процессы.

Немаловажным фактом для развития богатства, астролог считает умение держать язык за зубами, творить, не привлекая внимания.

"Но независимо от того, успели вы прокачать все эти 12 гороскопических мышц или нет, у вас все равно есть моменты, когда деньги могут приходить к вам лично и радовать своим присутствием", – оптимистично уверяет Володина.

Также астрологи перечислили пять знаков зодиака, которые станут успешнее до конца 2024 года.

Читайте также

врач дал ряд советов
Как снизить хроническую боль, обостряющуюся зимой
подарки на новый года знаки зодиака
Три знака зодиака получат роскошные подарки на Новый год
Алия Абди
Интересное Гороскоп 2024 год Деньги Астрология Звезды
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
В питьевой воде обнаружили новое химическое вещество
Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки
Города Казахстана с самыми дешевыми квартирами назвали эксперты
Вера Брежнева, развод, Константин Меладзе
Вера Брежнева рассказала о новой любви после развода с Константином Меладзе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: