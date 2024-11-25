Василиса Володина посоветовала, как притянуть деньги

25 ноября российская астролог и телеведущая дала базовые рекомендации по приумножению денежных средств, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале Володина предупреждает, что для увеличения прибыли необходимо прокачивать сразу несколько навыков:

внешнюю представительность, "эксперность", соответствие личного образа запросам;

экономность, навыки накопления;

нужные контакты и связи;

умение задействовать семейные ресурсы;

саморекламу, умение себя дорого "продавать";

терпение, трудолюбие, сдержанность, смирение;

навыки партнерства;

умение использовать чужие денежные ресурсы, верно инвестировать;

стратегический взгляд на тему финансов

целеполагание;

способность монетизировать профессиональные процессы.

Немаловажным фактом для развития богатства, астролог считает умение держать язык за зубами, творить, не привлекая внимания.

"Но независимо от того, успели вы прокачать все эти 12 гороскопических мышц или нет, у вас все равно есть моменты, когда деньги могут приходить к вам лично и радовать своим присутствием", – оптимистично уверяет Володина.

Также астрологи перечислили пять знаков зодиака, которые станут успешнее до конца 2024 года.