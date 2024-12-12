В мире иллюзий: астрологический прогноз на 13 декабря

Астрологи составили гороскоп на 13 декабря 2024 года для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Этот день связан с появлением иллюзий, напрасных надежд. Сегодня звучат ложные обещания, кто-то старается ввести вас в заблуждение. Старайтесь оценивать критически все, что вам говорят, не будьте слишком доверчивы. Если вы будете готовы к ударам судьбы, ваши шансы своевременно отразить их возрастут. Рассчитывать можно только на собственные силы.

Телец

У вас плохое предчувствие, и, к сожалению, оно не лишено оснований – это день приносит немало трудностей. Все преодолимо, но как же утомительно решать одну проблему за другой, не имея возможности передохнуть! К тому же Тельцам совершенно не на кого положиться – кроме себя, разумеется. Этот день подходит для самосовершенствования во всех его проявлениях.

Близнецы

Этот день будет складываться самым удачным образом. Первая его половина связана с получением приятных известий. Интуиция очень остра, и это позитивно скажется на ваших отношениях с близкими людьми. Вы не только понимаете тех, кого любите, с полуслова, но и оказываете им помощь именно тогда, когда она необходима.

Рак

Неплохой день. Раки особенно терпеливы и сдержаны – а это значит, что день отлично подходит для обсуждения любых сложных вопросов. Вторая половина дня – благоприятное время для покупок. Все встречи, какой бы характер они ни носили, старайтесь планировать на середину дня. Именно в это время вам будет легче всего поладить с собеседником, и неважно, будет ли это ваша первая или сотая беседа.

Лев

Прекрасный день. Он отлично подходит Львам для встреч с влиятельными людьми – вы сможете показать себя с лучшей стороны, блеснуть своими достоинствами, затмив конкурентов. Поступают интереснейшие деловые предложения, и вы можете принимать их без страха и сомнений. Этот день подходит для встречи с потенциальным работодателем, партнером или клиентом.

Дева

Старайтесь действовать открыто, избегайте интриг, старайтесь не иметь дела со сплетниками. Помните, что новые знакомые судят о вас по вашему окружению. Едва ли вы сможете удержаться от незапланированных расходов. Между тем, многие покупки этого дня будут неудачными. Вы часто спорите с близкими, и стараетесь не забывать о том, что конфликтов можно было бы избежать, если бы вы проявили чуть больше уступчивости.

Весы

Это очень хороший день для работы – Весам удается достичь значительных успехов, справиться со сложными делами. Будьте готовы возглавить коллектив единомышленников, вам предстоит руководить, вдохновлять и воодушевлять тех, кто не наделен вашей целеустремленностью. Неплохой день для решения финансовых вопросов, возможны денежные поступления.

Скорпион

Этот день пройдет плодотворно, если вы сосредоточитесь на делах. Не стоит относиться пренебрежительно даже к самым мелким, незначительным проблемам: внимания требует абсолютно все. Это неплохой день для общения с коллегами и друзьями. Не исключены и новые знакомства, которые окажутся во всех отношениях приятными. Только с любимым человеком отношения не складываются – очень много возникает разногласий.

Стрелец

У Стрельцов день складывается очень удачно. Вы находите отличный способ решения старых и новых проблем, не приходится проявлять чудеса изобретательности, чтобы преодолеть возникшие на пути преграды. Возможно начало сотрудничества, которое поможет вам подняться на вершину карьерной лестницы, откроет перед вами новые двери. Легко урегулировать любые конфликты, причем уступки от вас требуются самые незначительные.

Козерог

День однообразный и скучный. Козерогам хочется внести разнообразие в течение жизни, "встряхнуть" окружающих, но ни к чему хорошему это не приводит. Ваши идеи встречают лишь негативную реакцию. Не торопитесь проявлять инициативу – требуется осторожность и осмотрительность, а не решительные действия.

Водолей

Этот день не подходит Водолеям для новых начинаний, а вот довести до конца старые проекты удастся. Нежелательно начинать сотрудничество с новыми партнерами – вам нужда надежная опора. Это благоприятный день для подготовки каких-то семейных мероприятий, планирования отпуска, организации путешествий. Неплохо пройдет романтическое свидание. Некоторые услышат долгожданное любовное признание.

Рыбы

Действовать напрямую никак нельзя и вы вынуждены изворачиваться и хитрить. Заручитесь поддержкой влиятельных людей. День не подходит для деловых переговоров. Трудно найти общий язык с близкими людьми, которые пытаются оказать на вас давление. Приходится действовать довольно жестко, защищая свои интересы.

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