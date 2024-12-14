Субботний гороскоп для всех знаков зодиака на 14 декабря

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 14 декабря 2024 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Не следует расслабляться: от внимательности Овна, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы он ни делал, ему следует действовать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет – отлично. Гораздо хуже, если Овен не заметит опасную западню. Такая уж особенность сегодняшнего дня – Овну необходимо быть настороже, иначе его беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Тельцу следует быть осторожным: он может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Телец рискует оказаться втянутым. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Тельцу следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В субботу Близнецы будут строги, но справедливы, – по крайней мере, так им будет казаться. Они будут решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способны приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Близнецов. Звезды предупреждают о том, что если вы действительно хотите добиться результата, то стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими сегодня подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: "Упрекай наедине, а хвали публично".

Рак (21 июня — 22 июля)

У Рака есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром. День наделяет его равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Рак будет отлично ладить с окружающими. В разговоре он настроен больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды гороскопа советуют сегодня Раку поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность сегодня способна творить чудеса, она – волшебный ключ к людским сердцам и душам.

Лев (23 июля — 22 августа)

Гороскоп дает Льву шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть – логические размышления самого Льва. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, сегодня Льву стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Дева будет педантичной и внимательной, как никогда. От ее пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Деве отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, – к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими ей нелегко найти общий язык – Дева будет настолько погружена в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора будет непросто.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Звезды советуют Весам избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Весы почувствуют облегчение. Впрочем, таким же образом Весы сегодня могут освободиться и от чего-нибудь еще – к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В отношениях с людьми многое может раздражать Скорпиона, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Скорпион захочет докопаться до истины – в этом случае своими бесконечными разбирательствами он способен кого угодно вывести из себя. Звезды советуют сегодня сосредоточиться на делах, в которых Скорпион все решает сам, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них он будет излучать уверенность в себе и способен достичь неплохих результатов.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги – есть вероятность ошибиться. Возможно, у Стрельцов мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, сегодня в делах он не обладает достаточной решимостью – может колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что сегодня Стрельцу надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения – со временем это ему пригодится.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В Козероге может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит. День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Козерог может проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, ему надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Водолей способен неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком "плюс", так и со знаком "минус". День склоняет его к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самому, но и внимательно слушать. Звезды советуют действовать по формуле: "Чаще пользуйся ушами, чем языком". Последовав этому совету, Водолей сегодня может стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений. А главное, это поможет избежать острых конфликтов, которые сегодня ой как вероятны.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы будут склонны говорить то, что думают, прямо в лицо. И им будет что сказать, ведь день наделяет их способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Рыбам решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды гороскопа советуют Рыбам сегодня свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта1001goroskop.