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Советы

Астрологи обещают новые перспективы 26 декабря

Гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 07:25 Фото: pixabay
Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 26 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня темп жизни может резко замедлится. То ли температура воздуха резко упадет, то ли не выспитесь.

Телец

Сегодня вы можете прослыть большим оригиналом. Усилий для этого почти не потребуется, достаточно минимального желания быть непохожим на других.

Близнецы

Сегодня у вас вдруг проснется исключительный нюх на деньги. Будем надеется, что вам удастся обнаружить достаточное количество.

Рак

Сегодня вы сможете без особых потерь перенести любую бурю. Однако, не стоит забывать, что вы также свободны подняться и уйти, чтобы в ней не участвовать.

Лев

То, что сегодня может показаться окончанием, является, скорее всего, лишь переходом на очередной этап. У вас должны появиться новые перспективы.

Дева

Сегодня для вас будет практически невыполнимо то, что потребует от вас дисциплинированности и послушания. Не пытайтесь перебороть свою импульсивность – только утомитесь. Ей тоже можно найти применение.

Весы

Сегодняшний день может начать очередную полосу неудач. Однако в ваших силах сократить ее длительность до минимума. Небольшое умственное усилие, и к вечеру все снова будет в порядке.

Скорпион

Куда бы вы ни шли, от себя вы все равно не убежите. Пришло время сесть и, не торопясь, с холодной головой, обдумать давнишнюю проблему. Это занятие настолько утомительно, что, когда вы закончите, найдите пару часов для отдыха.

Стрелец

Не допустите того, чтобы вами сегодня руководили чувства. Они могут оказаться настолько сильными, что вы наломаете дров на два отопительных сезона вперед.

Козерог

Кто-то явно положил на вас глаз, и сегодня вы рискуете стать объектом активных ухаживаний. Возможно, этот день станет поворотной точкой вашей жизни.

Водолей

Сегодня вы можете основательно навредить как собственному душевному спокойствию, так и физическому здоровью. Будьте максимально осмотрительны, винить кроме себя будет некого.

Рыбы

Сегодня вам, скорее всего, придется делать вид, что вы понимаете все происходящее, и вполне со всем согласны. Происходит что-то, что вы не можете до конца осмыслить. Поэтому, наверное, лучше будет не вмешиваться.

На днях астрологи подобрали для всех знаков зодиака известные фильмы с новогодней тематикой.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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