Субботний гороскоп на 28 декабря

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 28 декабря, сообщает Zakon.kz.

Овен

Едва ли сегодня что-то удастся довести до конца, но с предварительными работами вы справляетесь отлично. Хорошо проходят деловые переговоры, можно получить поддержку от людей, которые раньше не разделяли вашу точку зрения. Финансовые дела требуют особенного внимания. Вечер подходит Овнам для встреч, отдыха в большой компании, посещения светских мероприятий.

Телец

Влияние позитивных тенденций сильно, звезды поддерживают вас во всех начинаниях. День подходит Тельцам для любых целей, вы быстро переходите от одного дела к другому, не допускаете серьезных ошибок. Хорошо проходят встречи, вы можете найти и друзей, и союзников, и поклонников. День благоприятен для покупок, вы сделаете выгодные приобретения. Возможны подарки.

Близнецы

В этот день Близнецам придется потратить много сил на решение вопросов, которые для вас не слишком важны. Мысль о том, что вы действуете в интересах других, какое-то время поддерживает вас, но вскоре появляется желание подумать и о себе. И вот тут может возникнуть конфликт: окружающие вовсе не собираются обходиться без вашей помощи. Желательны физические нагрузки, активный отдых.

Рак

Этот день можно использовать и для решения профессиональных проблем, и для домашних дел, и для отдыха. Вы не теряетесь даже в сложной ситуации, быстро приспосабливаетесь к обстоятельствам, сохраняете хорошее настроение. Но не стоит ставить перед собой слишком высокие цели: с их достижением придется подождать до следующего года. Пока же занимайтесь тем, что не требует особого напряжения, титанической работы, хитрости и изворотливости.

Лев

День складывается хорошо. У вас хватит времени не только на дела, но и на развлечения и интересные встречи. Можно навестить друзей – они будут рады провести с вами время, обсудить планы на будущее; да и у вас настроение улучшится. Радуют романтические свидания. Можно наладить отношения с человеком, которого вы обидели или огорчили. Вас посещают интересные идеи, достойные воплощения в жизнь.

Дева

Перед Девами открывается масса интересных возможностей. Этот день подходит для разнообразных экспериментов, можно попробовать свои силы в чем-то совершенно новом. С другой стороны, вам оказывается трудно сосредоточиться на однообразных делах, требующих внимания к мелочам. День подходит для посещения светских мероприятий, разнообразных презентаций, позволяющих не только приятно провести время, но и узнать нечто полезное, завязать новые полезные знакомства.

Весы

Этот день не назовешь особенным – все идет ни шатко ни валко, ваши запасы энергии довольно скудны, и вы это понимаете, поэтому стараетесь не браться за что-то новое и сложное, ограничиваетесь рутинными делами. Вторая половина дня может принести Весам неприятные известия. С деньгами будьте осторожнее, поскольку в этот день вероятны напрасные траты и потери.

Скорпион

Скорпионам будет нелегко. День связан с получением неожиданной и неприятной информации; нужно немедленно что-то предпринять, но вам никак не удается разобраться, что же именно. В деловых отношениях возникает напряженность, вы сомневаетесь, что выбрали правильную линию поведения, заняли верную позицию. Вам нужно время, чтобы подумать, и лучше всего делать это в уединении.

Стрелец

Комфортный, удачный день. Обстоятельства благоприятны для проявления лучших качеств вашего характера. Очень хорошо проходят встречи, назначенные на этот день, в деловых партнерах вы находите не только единомышленников, но и друзей. У Стрельцов возможно начало служебного романа, который принесет много радости. Вы часто оказываетесь в центре внимания, слышите массу комплиментов.

Козерог

Очень удачный день. Вы используете в своих интересах любые случайности, извлекаете выгоду из любого стечения обстоятельств. Вы деятельны и энергичны, поэтому легко опережаете конкурентов, обезоруживаете недоброжелателей. К тому же ваше обаяние проявляется чрезвычайно ярко, вы способны очаровать едва ли не любого человека, с которым имеете дело.

Водолей

Основные проблемы и трудности сосредоточены в деловой сфере. Здесь все идет не туда и не так, как вам хотелось бы, приходится постоянно бороться за свои интересы, быть начеку, чтобы избежать потерь. Кое-каких успехов удается добиться, но усилия для этого приходится приложить огромные. В сфере личных отношений картина складывается более благоприятная, здесь практически нет причин для беспокойства.

Рыбы

В целом неплохой день, хотя и не слишком интересный. Он очень хорошо подходит Рыбам для интеллектуального труда. Вы способны не только использовать опыт других людей или учиться на чужих ошибках, но и открывать и изобретать нечто совершенно новое. При этом день не подходит для осуществления планов, направленных на реализацию профессиональных амбиций, подъем по карьерной лестнице.

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