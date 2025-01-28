Луна, Венера и Меркурий 28 января: советы Василисы Володиной на каждый час дня

Известный российский астролог Василиса Володина заявила, что сегодняшний день, 28 января 2025 года, словно разбит на кусочки разными по характеру аспектами. В связи с этим, по ее словам, придется искать нужные "окошки", сообщает Zakon.kz.

Она уточнила, что первое такое "окно" – с 08:00 и до 13:00 по московскому времени (с 10:00 и до 15:00 по времени Астаны), "когда Луна дружит с Венерой".

"Самое время заняться тем, что приносит удовольствие, уделить внимание внешности, посмотреть модные новинки и сделать покупки", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале.

Далее, как отметила специалист, период с 13:00 до 23:00 (с 15:00 до 01:00) – "Луна без курса".

"Не требуем от себя многого, так как время "холостое". Василиса Володина

И второй благоприятный отрезок, по словам астролога, наступит с 23:00 до 00:00 (с 01:00 до 02:00).

"Подходит тем, кто предпочитать работать или учиться поздно вечером. На гармоничном аспекте от Меркурия это может неплохо получаться". Василиса Володина

Подробнее с гороскопом для представителей всех знаков зодиака на 28 января 2025 года можете ознакомиться здесь.