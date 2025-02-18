Гороскоп на 18 февраля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 18 февраля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать сегодня, откладывать это на потом не стоит. Разве что это занятие вам до такой степени вам нравится, что вы хотели бы растянуть удовольствие.

Телец

Друг нуждается в вашей поддержке. Ваша теплота и готовность помочь будут ему очень важны. Не отмахивайтесь от него.

Близнецы

Сегодня управление вашим организмом будет перескакивать с левого полушария на правое и обратно, тем самым заставляя вас мыслить то математически четкими, то художественно-абстрактными категориями. Это все ничего, лишь бы посередине не застревало.

Рак

Возможно, вам предстоит довольно длительная поездка. Будьте готовы быстро собрать чемодан.

Дева

Сегодня вы обнаружите что-то забытое. Возможно, это будет какая-то вещица, потерянная вами много лет назад, может быть, в вас проснется давно увядшее чувство, но нельзя исключать и возможности, что вы найдете клад.

Весы

Сегодняшний день наполнит вас духом искателя приключений. Будьте осмотрительны, а то найдете.

Скорпион

Для некоторых людей потребность высказаться превышает даже надобность в наличии внимательного и сочувствующего слушателя. Вам сегодня предстоит долгий и весьма утомительный разговор подобного характера, причем вам не дадут вставить ни единого слова. И не пытайтесь с этим бороться, единственное, что от вас требуется – не зевать в лицо собеседнику.

Стрелец

Сегодня вы можете оказаться уж слишком подозрительным. Это может кого-нибудь обидеть. Если уж не можете избавиться от предубеждений, постарайтесь не показывать этого.

Козерог

Сегодня вы будете полны энтузиазма, но на редкость рассеяны. Движения ваши могут оказаться довольно плохо скоординированными, посему избегайте близости хрупких предметов.

Водолей

Сегодня вам может обуять неуемное любопытство. Лучше удовлетворять его каким-нибудь невинным способом, с помощью книги, например. Сбор же и распространение слухов может негативно отразится на ваших с кем-то отношениях.

Рыбы

Главное – понять, что, собственно, вам нужно. Потом уже будет значительно проще. Сегодня вам представится некоторый шанс, который упускать не следует.

А вот актриса и писательница Джулианна Мур не может понять, почему ее детская книга попала под запрет Трампа.