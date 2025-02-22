Субботний гороскоп на 22 февраля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 22 февраля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вам, возможно, придется не раз менять свое мнение по тому или иному поводу. Так что лучше не торопиться его высказывать.

Телец

Сегодня должно осуществиться довольно давно ожидаемое событие. Возможно, что в связи с этим вам придется немного пересмотреть свои планы, так если что и случится, то в самый неудобный момент.

Близнецы

Сегодняшний день хорош для того, чтобы творить чудеса. Не важно, что вы не умеете этого делать, попробуйте, вдруг да получится.

Рак

Сегодня у вас еще будет время взять обратно нечаянно вылетевшие слова. Подумайте хорошенько, не обидели ли вы кого за последнее время, и, если вспомните, не тяните с извинениями. Потом восстановить добрые отношения будет куда сложнее.

Лев

Сегодня вы рискуете стать идеальным покупателем. Это тот, который метет все без разбора и в диких количествах. В ваших же интересах будет, если вас не выпустят из дома.

Дева

Сегодня вы будете очень критически настроены. Когда будете развенчивать очередной авторитет, попробуйте подумать, зачем вам это нужно.

Весы

Вам следует подружиться с собственной головой, хотя бы на сегодняшний день. Осторожность и дисциплинированность увеличат шансы на успешное завершение сегодняшнего дня.

Скорпион

Сегодняшний день хорошо бы провести в тишине и спокойствии, созерцая нечто, приятное взору. Не рекомендуется пускаться в длинный путь.

Стрелец

Сегодня вас может посетить чувство, сильно смахивающее на зависть. Если кого-то рядом с вами посетит неожиданная удача, постарайтесь не обращать на это внимания, коли не можете искренне порадоваться за человека.

Козерог

Окружающих хлебом не корми – дай повлиять на ваше мнение. Бог с ними, пусть влияют, может, что полезное подскажут...

Водолей

Сегодня ваше положение должно улучшиться, если оно еще не сделало этого. Сил прибавится, пара вопросов отпадет сама собой. Самое время начать какое-то дело, в успех которого вы верите.

Рыбы

Сегодня у вас не будет необходимости подстраиваться под чье-то о вас мнение. Действуйте так, как считаете нужным, это будет лучшим из возможных вариантов поведения.

Выходной день – это хороший повод проследить за новинками кино. Например, на днях вышел трейлер нового фильма с участием Бена Аффлека, где он предстает в образе аутичного бухгалтера.