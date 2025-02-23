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Ученый рассказал, какие домашние электроприборы "едят" больше энергии

Ученый рассказал, какие домашние электроприборы наиболее энергозатратны, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 12:54 Фото: pixabay
Доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия) Сергей Калачев рассказал, какие электроприборы для дома наиболее энергозатратны, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, бытовая электроплита и электрические нагреватели воздуха по сравнению с остальной бытовой техникой и предметами домашнего обихода обладают наибольшей номинальной потребляемой мощностью. По этому показателю они значительно превосходят, например, телевизоры и игровые консоли.

Так электроплита при использовании всех четырех конфорок и духовки набирает 6-8 кВт, однако при обычном приготовлении пищи потребители пользуются одновременно только одной или несколькими конфорками, поэтому в среднем потребляемая мощность может составлять 1,5-4,5 кВт. При использовании одной самой маломощной конфорки это может быть и всего 0,6-0,8 кВт.

"Обогреватели воздуха в процессе работы потребляют от 0,7 до 2 кВт. Есть отдельные модели, которые имеют потребляемую мощность не более 0,5 кВт, но для обогрева даже небольшого помещения (10-15 квадратных метров) они малопригодны", – отмечает эксперт.

Энергопотребителем высокой мощности также является кондиционер. При работе в режиме охлаждения потребляемая мощность в зависимости от модели и установленного режима может составлять 0,6-2,5 кВт.

При этом эксперт подчеркнул, что электропотребление домашней техники обуславливает потребляемая мощность электроприборов, цикличность работы, интенсивность их использования днем и ночью, частота использования в течение года.

Ранее эксперты рассказали, что короткий срок хранения молока не означает больше пользы.

Аксинья Титова
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