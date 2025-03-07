Блогер целый год не читал новости для эксперимента

Американский YouTube-блогер Мэтт Д'Авелла на целый год отказался от чтения всех видов новостей, сообщает Zakon.kz.

Со слов мужчины, он перестал проверять соцсети и сайты. Он также попросил свою девушку не пересказывать ему громкие события. Решение оказалось сложным, так как новости повсюду.

Но вскоре Д'Авелла заметил, что у него снизилась тревожность и появилось больше свободного времени. Он понял, что потреблял новости по привычке, а не чтобы быть в курсе событий.

Теперь YouTube-блогер рекомендует хотя бы временно повторить его эксперимент. Он хочет, чтобы каждый для себя понял, действительно ли новости делают жизнь лучше, или дают лишь иллюзию осведомленности.

А недавно ученые выяснили, как ритмичная музыка влияет на работу мозга.