Гороскоп на 28 июля: будьте готовы к неожиданным сюрпризам

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 28 июля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Время у вас сегодня будет, а вот мысли, как бы его потолковее провести могут оказаться в дефиците. Пользуясь же чужими советами будьте готовы к самым неожиданным сюрпризам.

Телец

Сегодня вам, возможно, придется действовать напоказ, старательно аффектируя каждый шаг. Это пригодится в последствии, когда вас постараются обвинить в бездействии.

Близнецы

Сегодня вы можете почувствовать себя маленьким и слабым. В таком случае лучше укрыться в собственной норе и ограничить контакты с людьми. Рискованные действия сегодня не оправдаются.

Рак

Сегодня вам стоит либо принять гостей у себя, либо пойти в гости самому. Нынешний вечер будет как нельзя более подходящим для светских бесед и прочих милых развлечений.

Лев

Чем чаще вы будете повторять что-то, тем более понятно и близко это будет звучать. Используйте этот эффект и вы добьетесь своего уже сегодня.

Дева

Сегодняшний день может ознаменоваться потерей чего-то давно знакомого. Постарайтесь не ссориться со старыми друзьями – подобного рода утраты невосполнимы.

Весы

От вас сегодня разве что искры лететь не будут, хотя и этого гарантировать нельзя. Вы будете привлекать всеобщее внимание, находиться в курсе всех дел. Если вы стремитесь к лидерству, то сегодня легко его добьетесь.

Скорпион

Окружающим совершенно необязательно быть в курсе того, насколько вы в действительности уверены в себе. Напишите на лице что-нибудь убедительное, чтобы никто не догадался, что вы колеблетесь.

Стрелец

Живите этим конкретным днем. Он будет достаточно интересен, чтобы не было необходимости скучая строить планы на будущее.

Козерог

Сегодня в результате необдуманного действия или просто допущенной вами ошибки, произойдет событие, которое приведет к весьма занятным последствиям. Не пытайтесь его предотвратить, тем самым вы лишите себя приятного приключения.

Водолей

Сегодня главная задача – оказаться в нужное время в нужном месте. Этот день может послужить началом небезынтересного романа.

Рыбы

Самое худшее, что вы завтра можете сделать – это предпринять какие-либо действия через чью-то голову. Толку от них не будет, а на вас обидятся.

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