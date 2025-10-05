Назван тип женщин, наиболее тяжело переносящий ПМС

Женщины с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) имеют значительно более высокий риск предменструального дисфорического расстройства (ПДР), сообщает Zakon.kz.

Как сообщает портал The Conversation, это выяснили ученые из Великобритании.

ПДР – тяжелое состояние, которое затрагивает около 3% женщин по всему миру. Оно сопровождается раздражительностью, тревожностью, депрессивным настроением и резкими перепадами эмоций в предменструальный период и может серьезно мешать повседневной жизни.

В онлайн-опросе приняли участие 715 женщин в возрасте от 18 до 34 лет. Около 31% женщин с клинически подтвержденным СДВГ также имели признаки ПДР, а среди женщин с выраженными симптомами СДВГ (независимо от диагноза) показатель достигал 41%.

Для сравнения, среди участниц без СДВГ только 9% соответствовали критериям ПДР. Наибольшему риску подвергались женщины, у которых СДВГ сочетался с депрессией или тревожными расстройствами. Наиболее распространенными симптомами ПДР оказались раздражительность, чувство подавленности и депрессия. Женщины с СДВГ чаще также сталкивались с бессонницей в эти дни.

Ученые отметили, что СДВГ может усиливать психоэмоциональные проблемы и в другие периоды гормональных изменений. Например, у женщин с СДВГ чаще развивается депрессия при приеме гормональных контрацептивов или после родов.

