Редкий астрологический транзит трем знакам подарит шанс изменить жизнь

С 10 октября 2025 года, по данным китайского гороскопа, начнется редкий астрологический транзит: звезда Тай Инь вступает в фазу активного взаимодействия с элементом Дерева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Стерлеград, это событие создаст мощный энергетический импульс, который принесет успех трем знакам восточного зодиака – Кролику, Козе и Свинье.

Кролик

Для рожденных в год Кролика наступает период карьерного роста и внутреннего подъема. После времени сомнений и усталости представители этого знака почувствуют прилив вдохновения и уверенности. Гороскоп предвещает повышение, выгодные контракты и признание в профессиональной сфере. Энергия элемента Дерева усилит их обаяние и привлекательность, что сделает Кроликов заметнее для влиятельных людей и потенциальных партнеров.

Коза

Для Коз октябрь откроет время интуитивных прозрений. Их способность чувствовать правильные решения обострится, а смелость поможет изменить жизнь в лучшую сторону. Астрологи обещают успех в инвестициях, получение подарков и поддержку от влиятельных лиц. Главное – не сомневаться в себе и действовать решительно: именно это приведет к финансовым и личным переменам.

Свинья

Представителям знака Свиньи звезда Тай Инь принесет неожиданные перемены и приятные сюрпризы. Возможны крупные денежные поступления, романтические предложения и судьбоносные знакомства. Особенно благоприятный период ожидает тех, кто родился в год Водяной Свиньи – их гороскоп сулит поток финансовой удачи и новые источники дохода.

