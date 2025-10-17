Астрологи назвали знаки зодиака, которые ждет октябрьский денежный бум

Октябрь обещает стать месяцем денежного прорыва для трех счастливчиков зодиакального круга. Новые карьерные горизонты, удачные стечения обстоятельств или внутренний рост – все это может превратиться в приятный финансовый бонус, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews разобрались, кому звезды готовят щедрые сюрпризы и как поймать волну успеха.

Весы

С 13 октября Венера, ваша покровительница, добавляет в жизнь нотку роскоши и везения. Финансовые вопросы решаются как будто сами собой: новые знакомства открывают двери к перспективным проектам, а чутье подсказывает верные шаги. Новолуние 21 октября – идеальный момент, чтобы мечтать по-крупному. Не бойтесь выходить за рамки привычного – Вселенная на вашей стороне.

Скорпион

Октябрь - ваш месяц для решительных шагов! Марс заряжает вас уверенностью и драйвом, помогая сметать преграды на пути к финансовым целям. Сезон Скорпиона, стартующий 23 октября, добавляет азарта: сейчас самое время рискнуть, оставить позади сомнения и поставить себя в приоритет. Смелость и чутье приведут к награде – возможно, той, о которой вы давно мечтали.

Рыбы

Октябрь начинается с мощного импульса: полнолуние 7 октября помогает сбросить старые убеждения, которые тормозили ваш прогресс. Если вы работали над собой, то теперь усилия начнут приносить плоды – в том числе финансовые. Новолуние 21 октября подтолкнет к новым связям: будь то деловые контакты или неожиданная поддержка от близких. Доверяйте сердцу – оно укажет путь к переменам.

