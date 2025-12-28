#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.6
594.27
6.48
Советы

Что приготовить на Новый год 2026: блюда, которые принесут удачу в год Лошади

Новогодний стол, еда, свечи, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 03:59 Фото: pexels
Символ 2026 года по восточному календарю – Красная Огненная Лошадь. Она олицетворяет силу, страсть, энергию и свободу. По приметам, если встретить праздник в согласии с ее вкусами, то хозяйка года ответит удачей, энергией и благополучием, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "Мир 24", поскольку Лошадь – травоядное животное, то основу угощений на праздничном столе должны составлять свежие овощи, фрукты, зелень, крупы и злаки.

Новогодний стол рекомендуют сделать обильным, разнообразным и "живым", но не перегружать тяжелыми мясными блюдами. Подача блюд из конины считается неуважительным по отношению к хозяйке года и, по поверьям, может привести к несчастьям.

Играют также роль цвета и оформление стола и блюд – чем ярче, натуральнее и аппетитнее будут выглядеть, тем благосклоннее будет символ года. Главный акцент новогоднего стола – конечно же, свежая зелень. Постарайтесь украсить ею каждое блюдо.

Итак, что готовить в этом году на Новый год:

  • из закусок – например, яркие овощные нарезки, рулет из лаваша – рецепт может быть как с овощами, так и с сыром, различные канапе, очень вкусной получается скумбрия, маринованная по-домашнему, или же можно приготовить фруктовые ассорти;
  • на горячее – запеченная курица, рыба – обязательно с овощами, гусь или утка с яблоками и черносливом, рагу из овощей, овощная запеканка, плов;
  • из напитков – компот, сок, морс, фруктовые коктейли;
  • на десерт – фруктовый салат, желе, пироги с ягодами и фруктами или красивое пирожное Шишки без выпечки.

Овощи могут быть в любых вариациях – запеченные, тушеные или свежие, но вот картофеля лучше использовать по минимуму, а вот овощных салатов пусть будет побольше. Например, в любимый "Оливье" можно добавить яблоко или же приготовить салат "Гранатовый браслет", "Греческий салат", а еще шикарный салат из скумбрии с рисом и овощами или салаты с курицей – на ваш вкус.

От жирного магазинного майонеза лучше отказаться – используйте вместо него сметану, несладкий йогурт или же приготовьте домашний майонез.

Фрукты и ягоды подойдут любые, но желательно, чтобы в изобилии были красные оттенки – яблоки, гранаты, красный виноград и другие. Орехи – на ваш вкус.

Как оформить стол в стиле Огненной Лошади:

  • используйте "правильные" цвета – зеленые, коричневые, бежевые оттенки с золотыми акцентами;
  • из материалов выбирайте дерево, лен, хлопок, керамику;
  • из декора – хвойные композиции, шишки, свечи, мандарины.

Постарайтесь в целом создать атмосферу природной гармонии и гостеприимства.

Ранее врач назвала простой способ избежать отеков после новогодних застолий.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Как встретить Новый 2026 год и притянуть благополучие и удачу, рассказала нумеролог
10:49, 17 декабря 2025
Как встретить Новый 2026 год и притянуть благополучие и удачу, рассказала нумеролог
Символ Огненной Лошади: что ждать от 2026 года и кому повезет
10:13, 04 декабря 2025
Символ Огненной Лошади: что ждать от 2026 года и кому повезет
Фавориты 2026 года: Овна, Скорпиона и Водолея ждет особенная удача
18:03, 12 ноября 2025
Фавориты 2026 года: Овна, Скорпиона и Водолея ждет особенная удача
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: