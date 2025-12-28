Что приготовить на Новый год 2026: блюда, которые принесут удачу в год Лошади

Символ 2026 года по восточному календарю – Красная Огненная Лошадь. Она олицетворяет силу, страсть, энергию и свободу. По приметам, если встретить праздник в согласии с ее вкусами, то хозяйка года ответит удачей, энергией и благополучием, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "Мир 24", поскольку Лошадь – травоядное животное, то основу угощений на праздничном столе должны составлять свежие овощи, фрукты, зелень, крупы и злаки.

Новогодний стол рекомендуют сделать обильным, разнообразным и "живым", но не перегружать тяжелыми мясными блюдами. Подача блюд из конины считается неуважительным по отношению к хозяйке года и, по поверьям, может привести к несчастьям.

Играют также роль цвета и оформление стола и блюд – чем ярче, натуральнее и аппетитнее будут выглядеть, тем благосклоннее будет символ года. Главный акцент новогоднего стола – конечно же, свежая зелень. Постарайтесь украсить ею каждое блюдо.

Итак, что готовить в этом году на Новый год:

из закусок – например, яркие овощные нарезки, рулет из лаваша – рецепт может быть как с овощами, так и с сыром, различные канапе, очень вкусной получается скумбрия, маринованная по-домашнему, или же можно приготовить фруктовые ассорти;

на горячее – запеченная курица, рыба – обязательно с овощами, гусь или утка с яблоками и черносливом, рагу из овощей, овощная запеканка, плов;

из напитков – компот, сок, морс, фруктовые коктейли;

на десерт – фруктовый салат, желе, пироги с ягодами и фруктами или красивое пирожное Шишки без выпечки.

Овощи могут быть в любых вариациях – запеченные, тушеные или свежие, но вот картофеля лучше использовать по минимуму, а вот овощных салатов пусть будет побольше. Например, в любимый "Оливье" можно добавить яблоко или же приготовить салат "Гранатовый браслет", "Греческий салат", а еще шикарный салат из скумбрии с рисом и овощами или салаты с курицей – на ваш вкус.

От жирного магазинного майонеза лучше отказаться – используйте вместо него сметану, несладкий йогурт или же приготовьте домашний майонез.

Фрукты и ягоды подойдут любые, но желательно, чтобы в изобилии были красные оттенки – яблоки, гранаты, красный виноград и другие. Орехи – на ваш вкус.

Как оформить стол в стиле Огненной Лошади:

используйте "правильные" цвета – зеленые, коричневые, бежевые оттенки с золотыми акцентами;

из материалов выбирайте дерево, лен, хлопок, керамику;

из декора – хвойные композиции, шишки, свечи, мандарины.

Постарайтесь в целом создать атмосферу природной гармонии и гостеприимства.

