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Самая сексуальная боксерша Казахстана защитила титул чемпионки мира

Самая сексуальная боксерша Казахстана защитила титул чемпионки мира Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Казахстанская профессиональная спортсменка-боксер в легком весе Ангелина Лукас 26 августа 2023 года выступила на вечере бокса в Стамбуле (Турция), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sports.kz, самая сексуальная боксерша Казахстана выиграла бой с нокдауном за титул чемпионки мира по версии UBO.

"Она провела бой с представительницей Танзании Стумаи Муки. Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на восемь раундов. На кону стоял принадлежавший Лукас титул чемпионки мира по версии UBO. Бой закончился победой казахстанки единогласным решением судей, при этом во втором раунде африканка побывала в нокдауне", – говорится в сообщении.

Таким образом, Ангелина Лукас одержала пятую победу в профессиональной карьере и успешно защитила свой чемпионский пояс, а Стумаи Муки потерпела четвертое поражение.

Отметим, что казахстанские болельщики считают Ангелину Лукас самой красивой боксершей страны.

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30 апреля 2023 года в титульном бою вечера бокса, который проходил в столице Турции – Стамбуле, Ангелина Лукас переиграла мексиканку Ану Аррасолу. Это был поединок в легчайшем весе за вакантный титул чемпиона WBC International.

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Динара Халдарова
Казахстан Турция
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