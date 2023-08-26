Громкое заявление Ангелины Лукас: Казахи – лучшие в мире бокса

26 августа 2023 года самая сексуальная боксерша Казахстана Ангелина Лукас защитила титул чемпионки мира – она выиграла бой с представительницей Танзании Стумаи Муки. В связи с этим казахстанка сделала громкое заявление, сообщает Zakon.kz.

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На своей странице в Instagram Ангелина Лукас отметила, что сегодня она "одержала пятую победу на профессиональном ринге и в 10 раундовом бою защитила звание чемпиона мира".

"Вчера на взвешивание я вышла в образе барби, и моя соперница, конечно же, недооценила меня. Но наш казахстанский народ поддерживал меня и знал, что я чемпионка и перевоплощусь в ринге в настоящего воина. Я чувствовала любовь всех казахстанцев. Во втором раунде я ошеломила соперницу и отправила на настил ринга, но она встала и бой продолжился всю дистанцию. Из 10 раундов я выиграла все 10 раундов. Мы – казахи – лучшие в мире бокса", – написала самая сексуальная боксерша Казахстана.

Спортсменка подчеркнула, что в данный момент она "единственная чемпионка мира в профессиональном боксе, и единственная женщина-боксер, которая защитила титул чемпионки мира спустя восемь месяцев".

"Я всегда буду гордо нести флаг любимой Родины, и стану абсолютной чемпионкой мира. Обещаю. Алга Казахстан!" Ангелина Лукас

Также казахстанка отметила, что "историю не только читают, ее еще и пишут".

"Пишут люди, которые не боятся мечтать". Ангелина Лукас

Кроме того, боксерша заявила, что "скоро все титулы мира приедут в Казахстан".

"Самое главное – много трудиться и верить в помощь Всевышнего". Ангелина Лукас

Ранее сообщалось, что казахстанская профессиональная спортсменка-боксер в легком весе Ангелина Лукас 26 августа 2023 года выступила на вечере бокса в Стамбуле (Турция), где провела бой с представительницей Танзании Стумаи Муки. На кону стоял принадлежавший казахстанке титул чемпионки мира по версии UBO. Бой закончился победой Лукас единогласным решением судей, при этом во втором раунде африканка побывала в нокдауне.

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Таким образом, Ангелина Лукас одержала пятую победу в профессиональной карьере и успешно защитила свой чемпионский пояс, а Стумаи Муки потерпела четвертое поражение.