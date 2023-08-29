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Важен каждый болельщик: посетители параолимпийского центра получили бесплатный доступ к матчам

Казахстан Астана Olimpbet Фото: Olimpbet
Казахстанская федерация футбола и Olimbet подарили посетителям параолимпийского тренировочного центра карты болельщиков, которые дают возможность бесплатно пройти на любой футбольный матч национальной сборной, сообщает Zakon.kz.

Вручение нескольких десятков карт болельщиков состоялось в параолимпийском тренировочном центре в Астане. Для счастливых обладателей таких карт на стадионе будет отдельный сектор. 

Исполнительный директор фонда развития спорта "Каспий", которому принадлежит тренировочный центр, Абдусаид Назаров отметил, что КФФ уже не первый год выделяет билеты для посетителей центра.

"КФФ всегда поддерживает параолимпийский спорт, массовый спорт среди людей с особыми потребностями. И буквально недавно КФФ сами же вышли к нам с инициативой - вручить именные абонементы нашим посетителям, чтобы они спокойно всегда могли ходить на матчи сборной и болеть за нее. Действительно, наша сборная сейчас показывает колоссальные, хорошие результаты, приятно ходить, такие матчи насыщенные. Когда с Данией играли, это вообще прям было супер. Атмосфера действительно очень классная и дружелюбная. И очень приятно, что КФФ уделяет внимание и параолимпийскому спорту".Абдусаид Назаров
Казахстан Астана Olimpbet

Фото: Olimpbet

Генеральный секретарь КФФ Андрей Дудин отметил, что победы национальной сборной в первую очередь свершаются ради болельщиков.

Казахстан Астана Olimpbet

Фото: Olimpbet

"И весь футбол, все, что мы делаем -это все для болельщиков, совместно с нашими партнерами Olimpbet улучшаем эту работу. Вы же видите, даже когда у футболистов силы заканчиваются на игре, они выходят во второй тайм, как будто со вторым дыханием. Потому что с такой атмосферой, которая создается вами на стадионе, по другому играть они не имеют права. КФФ идет в ногу со временем, в соответствии с направлением, которое задает президент, в части развития инклюзивности, создания равных возможностей для всех. Футбол - это спорт равных возможностей. Огромное спасибо за ту поддержку, которую вы оказываете национальной сборной".Андрей Дудин

Партнером проекта является Olimpbet, Андрей Дудин выразил благодарность компании за поддержку. Директор по внешним коммуникациям Olimpbet тоже обратился к присутствующим.

"Для нас, как для партнера КФФ и всего казахстанского футбола, важен каждый болельщик, фанат и игрок. Мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы все желающие, которым сегодня будет вручена карта болельщик, смогли в комфортных условиях посещать футбольные домашние матчи нашей сборной. Спорт действительно должен быть для всех, должны быть равные возможности. Поэтому будем вместе поддерживать сборную Казахстана в предстоящих домашних матчах против Финляндии и Северной Ирландии".Андрей Жарков

Старший менеджер по работе с клиентами параолимпийского тренировочного центра Нурлан Сыздыков поблагодарил КФФ и Olimpbet за такой подарок. 

Казахстан Астана Olimpbet

Фото: Olimpbet

"Хотел бы поблагодарить КФФ и их партнеров Olimbet за предоставленную возможность, такую карту активного болельщика футбола. Хотел бы пожелать счастья, здоровья, благополучия и больше побед. Нечасто бывал  на футболе, не было возможности с билетами. А с появлением такой карты будем часто посещать футбол".Нурлан Сыздыков

Галымжан Сейдахметов уже три года посещает параолимпийский центр. 

"Сборной Казахстана желаем идти только вперед. Мы гордимся красивой игрой, которую они демонстрируют".Галымжан Сейдахметов

Айдын Балтеков в центр ходит уже два года. Он выразил благодарность за такую возможность.

"Мы служим казахстанскому футболу, мы его фанаты. Скоро казахстанская команда будет играть с Финляндией. Мы приглашаем всем, победа будет за нами. Алға, Қазақстан".Айдын Байтеков

Жанна Алиева тоже центр посещает уже год.

"Когда давали билеты, я всегда ездила на матчи. Впечатления хорошие, очень благодарна, что нас выделили, как говорится, наградили таким способом. Можно будет ездить и получать такое удовольствие. Теперь буду с ребенком ходить на каждый матч, ему тоже интересно".Жанна Алиева
Казахстан Астана Olimpbet

Фото: Olimpbet

У карты есть и другие преимущества помимо бесплатного прохода на матчи национальной сборной:

  • общая группа владельцев карт с уведомлением и приглашением на все матчи национальныцх сборных по футболу;
  • при необходимости обеспечение трансфером владельцев карт с назначенного адреса на стадион;
  • отдельный проход на стадион;
  • участие в конкурсах КФФ и Olimpbet.
Жадра Жулмухаметова
Казахстан
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