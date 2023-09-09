Как столичные болельщики смогут без заторов доехать на матч между Казахстаном и Северной Ирландией
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Для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов, с 5-ти перехватывающих парковок в 17:30 будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:
- парковка "Столичный цирк";
- парковка СК "Казахстан";
- парковка Мечеть "Әзірет Сұлтан";
- парковка Мечеть "Әбу Насыр Әл-Фараби" (Нұр-Астана);
- парковка Дворец "Жастар".
После окончания игры болельщики футбола также могут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №10, 12, 21, 26, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303, которые будут ожидать на остановках по проспекту Кабанбай батыра.
"Призываем всех автолюбителей на период проведения футбольного матча воспользоваться общественным транспортом. Стоимость проезда 90 тенге. Оплата производится безналичным способом: транспортной картой либо сканированием QR-кода. Также действительны льготные транспортные карты", - отметили в City Transportation Systems.
Ранее сообщалось, что сборная Казахстана уступила Финляндии в матче отбора Евро-2024.