Токаев футболистам: Сейчас вечер радости, но завтра – на тренировку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал национальной сборной новых достижений, сообщает Zakon.kz.

"Сейчас вечер радости, но завтра – на тренировку!" – сказал президент во время встречи с победителями.





10 сентября стартовали матчи 6-го тура отборочного раунда Чемпионата Европы 2024 года по футболу в подгруппе H. В Астане казахстанская сборная принимала команду Северной Ирландии и одержала победу со счетом 1:0. Токаев лично поздравил национальную сборную Казахстана по футболу с победой.

