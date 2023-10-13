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Мбаппе или Холанд? Беш или лагман?

Мбаппе или Холанд? Беш или лагман? Фото: Olimpbet
Игроки сборной Казахстана раскрылись с неожиданных сторон в роликах Olimpbet.

Сборная Казахстана по футболу отправилась на север Европы, чтобы сыграть выездные матчи с национальными командами Дании и Финляндии. Сейчас нашим игрокам как никогда требуется проявить свой боевой дух. Но чем, помимо подготовки к важнейшим встречам, живут футболисты?

Ведущая YouTube-канала Olimpbet Play Кариша успела поймать ребят еще в Алматы и задала им самые разные вопросы – от их футбольных симпатий до предпочтений в еде и музыке.

В итоге получилось несколько роликов, из которых выяснилось, кто из опрошенных проголосовал за Мбаппе, а кто – за Холанда. Или что они предпочли, выбирая между бешбармаком и лагманом? А что – между роком и рэпом?

Все это можно узнать, если подписаться на Instagram @olimpbet_kazakhstan и YouTube-канал Olimpbet Play. Именно там будут выходить выпуски с ответами Яна Вороговского, Игоря Шацкого, Алибека Касыма, Максима Самородова, Бекхана Шайзады.

Оставляйте лайки, комментарии и держите кулаки за наших ребят. За тысячи километров от родины им сейчас невероятно нужна поддержка соотечественников.

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Анастасия Московчук
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